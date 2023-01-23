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  • Был в нижнем белье: в Одессе нашли мертвым эксвладельца рынка «Седьмой километр»

Был в нижнем белье: в Одессе нашли мертвым эксвладельца рынка «Седьмой километр»

Сегодня 20:30
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На территории одной из одесских трасс у моря нашли мертвым бизнесмена Виктора Добрянского. Известно, что предприниматель претендовал на то, чтобы владеть рынком "Седьмой километр" и находился в розыске более полугода на момент гибели.

Новости Днепра про Был в нижнем белье: в Одессе нашли мертвым эксвладельца рынка

В Одессе нашли мертвым бывшего владельца рынка «Седьмой километр» Владимира Добрянского. Об этом 23 января сообщило местное издание «Думская».

Тело мужчины 1981 года рождения без признаков жизни выявили в понедельник утром на «Трассе здоровья».

Накануне смерти бизнесмен отдыхал в сауне на одном из пляжей Одессы, откуда ушел в нижнем белье. Через время было обнаружено тело Виктора Добрянского без признаков жизни.

Причины смерти одесского бизнесмена сейчас устанавливаются правоохранителями. Издание напоминает, что Виктор Добрянский с лета 2022 года находится в розыске. Бизнесмен фигурировал в уголовном производстве по факту противоправного завладения имуществом, отмывании средств, полученных незаконным путем, и подделке регистрационных документов.

«По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленными лицами, Виктор Добрянский якобы подделал договор купли-продажи компании «Виктор Д», которой принадлежит «Седьмой километр». На тот момент собственником фирмы была его мать. Впоследствии суд признал этот документ недействительным», — говорится в сообщении издания.

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Новости Днепра про Был в нижнем белье: в Одессе нашли мертвым эксвладельца рынка Українська Новости Днепра про Был в нижнем белье: в Одессе нашли мертвым эксвладельца рынка Русский

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