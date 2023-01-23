Був у спідній білизні: в Одесі знайшли мертвим ексвласника ринку “Сьомий кілометр”

В Одесі знайшли мертвим колишнього власника ринку “Сьомий кілометр” Володимира Добрянського. Про це 23 січня повідомило місцеве видання “Думська”.
Тіло чоловіка 1981 року народження без ознак життя було виявлено в понеділок вранці на “Трасі здоров’я”.
Напередодні смерті бізнесмен відпочивав у сауні на одному з пляжів Одеси, звідки пішов у спідній білизні. Через деякий час було виявлено тіло Віктора Добрянського без ознак життя.
Причини смерті одеського бізнесмена наразі встановлюють правоохоронці. Видання нагадує, що Віктор Добрянський із літа 2022 року перебуває в розшуку. Бізнесмен фігурував у кримінальному провадженні за фактом протиправного заволодіння майном, відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, і підробки реєстраційних документів.
“За даними слідства, діючи в змові зі невстановленими особами, Віктор Добрянський нібито підробив договір купівлі-продажу компанії “Віктор Д”, якій належить “Сьомий кілометр”. На той момент власницею фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним”, — ідеться в повідомленні видання.
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