Був у спідній білизні: в Одесі знайшли мертвим ексвласника ринку “Сьомий кілометр”

На території однієї з одеських трас поблизу моря знайшли мертвим бізнесмена Віктора Добрянського. Відомо, що підприємець претендував на те, аби володіти ринком "Сьомий кілометр", та перебував у розшуку більш як пів року на момент загибелі.

В Одесі знайшли мертвим колишнього власника ринку “Сьомий кілометр” Володимира Добрянського. Про це 23 січня повідомило місцеве видання “Думська”.

Тіло чоловіка 1981 року народження без ознак життя було виявлено в понеділок вранці на “Трасі здоров’я”.

Напередодні смерті бізнесмен відпочивав у сауні на одному з пляжів Одеси, звідки пішов у спідній білизні. Через деякий час було виявлено тіло Віктора Добрянського без ознак життя.

Причини смерті одеського бізнесмена наразі встановлюють правоохоронці. Видання нагадує, що Віктор Добрянський із літа 2022 року перебуває в розшуку. Бізнесмен фігурував у кримінальному провадженні за фактом протиправного заволодіння майном, відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, і підробки реєстраційних документів.

“За даними слідства, діючи в змові зі невстановленими особами, Віктор Добрянський нібито підробив договір купівлі-продажу компанії “Віктор Д”, якій належить “Сьомий кілометр”. На той момент власницею фірми була його мати. Згодом суд визнав цей документ недійсним”, — ідеться в повідомленні видання.



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