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  • Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог

Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог

Сегодня 18:07
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Светлая память!

Новости Днепра про Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог

11 февраля в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог Василий Григорьевич Зинченко.

Об этом сообщили на странице департамента гуманитарной политики городского совета в ФБ.

Большинство своего жизненного пути Василий Григорьевич посвятил развитию профессионально-технического образования города. В 1976 году он начал свой трудовой путь мастером производственного обучения Технического училища №5. В прошлом году он вышел на пенсию, будучи директором ПТУ №2.

За свой труд педагог получил признание, был отмечен знаками «Отличник образования Украины» и «За развитие профессионально-технического образования», благодарностями и грамотами.

Коллеги и ученики с теплотой в сердце вспоминают Василия Григорьевича как умелого организатора, хорошего наставника, опытного педагога. Вечная память! – отметили в ГумДепе.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Василия Григорьевича!

Новости Днепра про Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог

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