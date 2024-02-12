Был отмечен благодарностями и грамотами: в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог

11 февраля в Днепре ушел из жизни выдающийся педагог Василий Григорьевич Зинченко.
Об этом сообщили на странице департамента гуманитарной политики городского совета в ФБ.
Большинство своего жизненного пути Василий Григорьевич посвятил развитию профессионально-технического образования города. В 1976 году он начал свой трудовой путь мастером производственного обучения Технического училища №5. В прошлом году он вышел на пенсию, будучи директором ПТУ №2.
За свой труд педагог получил признание, был отмечен знаками «Отличник образования Украины» и «За развитие профессионально-технического образования», благодарностями и грамотами.
Коллеги и ученики с теплотой в сердце вспоминают Василия Григорьевича как умелого организатора, хорошего наставника, опытного педагога. Вечная память! – отметили в ГумДепе.
Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Василия Григорьевича!
Читайте также:
Автор:
В Днепре припаркованный автомобиль заблокировал движение транспорта.
В Днепре раньше было много необычных памятников, которые простояв в…
К счастью, никто не пострадал.
В сквере в Днепре исчезли лавочки.
В Днепре припаркованный автомобиль заблокировал движение транспорта.
В Днепре раньше было много необычных памятников, которые простояв в одном месте несколько лет вдруг куда-то исчезали. Увидеть их можно только на фото.
К счастью, никто не пострадал.
В сквере в Днепре исчезли лавочки.
В Днепре зафиксирован температурный рекорд.
Севастопольский парк – уникальный мемориальный парк города Днепр. Он был основан в 1955 году. До Второй мировой войны на этом месте было кладбище с более чем 100-летней историей. Здесь стояли семейные склепы, хотя сам район в то время считался окраиной…
Одессит, снявший на сутки квартиру в Днепре, вынес из чужого дома всю технику и сдал в ломбард.
Днепр менялся всегда и не только в архитектурном плане. На карте города раньше было значительно больше трамвайных маршрутов, но с развитием автотранспорта и изменением предназначения улиц часть рельс пришлось заложить и вместо трамвая пустить по дороге автомобили и автобусы.
На днях на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу во время прогулки напал большой пес. Ему даже пришлось обращаться за помощью к медикам.
На Днепре были замечены динозавры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!