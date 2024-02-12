Був відзначений подяками та грамотами: у Дніпрі пішов із життя видатний педагог

11 лютого у Дніпрі пішов із життя видатний педагог Василь Григорович Зінченко.
Про це повідомили на сторінці департаменту гуманітарної політики міської ради у ФБ.
Більшість свого життєвого шляху Василь Григорович присвятив розвитку професійно-технічної освіти міста. 1976 року він розпочав свій трудовий шлях майстром виробничого навчання Технічного училища №5. Минулого року він вийшов на пенсію, бувши директором ПТУ №2.
За свою працю педагог отримав визнання, був відзначений знаками «Відмінник освіти України» та «За розвиток професійно-технічної освіти», численними подяками та грамотами.
Колеги та учні з теплотою у серці згадують Василя Григоровича як умілого організатора, доброго наставника, досвідченого педагога. Вічна пам’ять шанованому дніпрянину! – зазначили у ГумДепі.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам Василя Григоровича!
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