Був відзначений подяками та грамотами: у Дніпрі пішов із життя видатний педагог

Світла пам'ять!

11 лютого у Дніпрі пішов із життя видатний педагог Василь Григорович Зінченко.

Про це повідомили на сторінці департаменту гуманітарної політики міської ради у ФБ.

Більшість свого життєвого шляху Василь Григорович присвятив розвитку професійно-технічної освіти міста. 1976 року він розпочав свій трудовий шлях майстром виробничого навчання Технічного училища №5. Минулого року він вийшов на пенсію, бувши директором ПТУ №2.

За свою працю педагог отримав визнання, був відзначений знаками «Відмінник освіти України» та «За розвиток професійно-технічної освіти», численними подяками та грамотами.

Колеги та учні з теплотою у серці згадують Василя Григоровича як умілого організатора, доброго наставника, досвідченого педагога. Вічна пам’ять шанованому дніпрянину! – зазначили у ГумДепі.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам Василя Григоровича!

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