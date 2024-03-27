Будут одевать памятник Шевченко: в Днепре изготовили гигантский вышитый «кожушок»

Подробности рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Огромный праздничный кептар был презентован в Днепре. Это произошло во время конференции, посвященной развитию легкой промышленности.
Кептар – это безрукавный меховой полушубок (похожий на жилетку), который с давних времен использует население Карпат и Прикарпатья.
Ширина гигантского изделия – 2 м и 90 см, длина – 3 м и 55 см. А вес «кожушка» – почти 30 кг. Над его созданием работали полсотни мастеров из Львова, Киева, Днепра, Чернигова, Хмельницкого. Приобщились и переселенки.
Шили кептарь почти месяц. Жилетка украшена традиционными орнаментами и огромной вышитой картой Украины. Достижения официально зафиксировали представители Книги рекордов.
Праздничный кептар не будет пылиться — его отдадут стоящему на Монастырском острове памятнику Шевченко.
Уже даже решили, кому такой супер oversize будет в пору. В национальную одежду на праздники планируют одевать памятник Тарасу Шевченко в Днепре. Монумент — самый высокий из всех 600 установленных в честь Кобзаря по всему миру, — говорится в сообщении.
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