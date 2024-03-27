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  • Одягатимуть пам’ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий “кожушок”

Одягатимуть пам’ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий “кожушок”

Сьогодні 15:17
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У Дніпрі встановили новий національний рекорд.

Новости Днепра про Одягатимуть пам'ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий

Деталі розповів очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Величезний святковий кептар презентували в Дніпрі. Це сталося під час конференції, присвяченій розвитку легкої промисловості.

Кептар – це безрукавний хутряний кожушок (схожий на жилетку), який із давніх часів використовує населення Карпат і Прикарпаття. 

Ширина гігантського виробу – 2 м і 90 см, довжина – 3 м і 55 см. А вага “кожушка” – майже 30 кг. Над його створенням працювали півсотні майстринь зі Львова, Києва, Дніпра, Чернігова, Хмельницького. Долучилися і переселенки. 

Шили кептар майже місяць. Жилетка прикрашена традиційними орнаментами та величезною вишитою мапою України. Досягнення офіційно зафіксували представники Книги рекордів.

Святковий кептар не буде припадати пилюкою – його віддадуть Шевченку, який стоїть на Монастирському острові. 

Вже навіть вирішили, кому такий супер oversize буде в пору. У національне вбрання на свята планують одягати пам’ятник Тарасу Шевченку у Дніпрі. Монумент – найвищий з усіх 600 встановлених на честь Кобзаря по всьому світу, – йдеться у повідомленні. 

Новости Днепра про Одягатимуть пам'ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий

Новости Днепра про Одягатимуть пам'ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий

Новости Днепра про Одягатимуть пам'ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий

Новости Днепра про Одягатимуть пам'ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий

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Новости Днепра про Одягатимуть пам'ятник Шевченку: у Дніпрі виготовили гігантський вишитий Українська

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