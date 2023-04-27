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Будут ли у днепрян дополнительные выходные на майские праздники

Сегодня 12:17
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Будут ли дополнительные выходные в мае.

Новости Днепра про Будут ли у днепрян дополнительные выходные на майские праздники

Уже конец апреля, а это значит, что скоро майские праздники. Обычно украинцы получают два дополнительных выходных во время государственных праздников — 1 (День труда) и 9 мая (День победы над фашизмом). 1 мая это понедельник, а 9 мая – вторник.

Однако в этом году майских праздников не будет, потому что война. На период военного положения дополнительных выходных нет, поэтому в мае будет 8 нерабочих дней, которые приходятся на субботу и воскресенье.

Впрочем, в негосударственных компаниях руководители могут одобрить дополнительные выходные для своих рабочих. Раньше это была обязательная норма, но во время военного положения все зависит от работодателя, который в индивидуальном порядке вправе сделать эти дни нерабочими.

Напомним, 19 февраля продлили военное положение до 20 мая.

Если военное положение продолжат, то не будет выходных и на Троицу, приходящуюся на 4 июня, и на День Конституции, 28 июня.

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