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Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на травневі свята

Сьогодні 12:17
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Чи будуть додаткові вихідні у травні.

Новости Днепра про Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на травневі свята

Уже кінець квітня, а це означає, що скоро травневі свята. Зазвичай, українці отримують два додаткові вихідні під час державних свят — 1 (День праці) і 9 травня (День перемоги над фашизмом). 1 травня це понеділок, а 9 травня — вівторок.

Проте цього року травневих свят не буде, бо війна. На період воєнного стану додаткових вихідних немає, тому у травні буде 8 неробочих днів, які припадають на суботу та неділю. 

Втім, у недержавних компаніях керівники можуть схвалити додаткові вихідні для своїх робітників. Раніше це була обов’язкова норма, але під час воєнного стану все залежить від роботодавця, який в індивідуальному порядку має право зробити ці дні неробочими.

Нагадаємо, 19 лютого подовжили воєнний стан до 20 травня. 

Якщо воєнний стан продовжать, то не буде вихідних і на Трійцю, яка припадає на 4 червня, і на День Конституції, який 28 червня. 

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Новости Днепра про Чи будуть у дніпрян додаткові вихідні на травневі святаУкраїнська

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