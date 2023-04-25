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У Дніпрі зникла 82-річна бабуся

Сьогодні 16:33
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У Дніпрі шукають літню жінку.

Новости Днепра про У Дніпрі зникла 82-річна бабуся

Про це повідомили дніпряни в міському телеграм-каналі.

За словами рідних, жінка пішла зі свого будинку в Дніпрі в невідомому напрямку та досі не повернулася. Востаннє її бачили близько 8 ранку 25 квітня.

Звати її Галина Олексіївна Головач. Вік – 82 роки. Має сиве волосся. Якщо ви раптом бачили цю жінку або знаєте про її місцезнаходження, то повідомте за номером +380683517882

Нагадаємо, у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров’ям. 

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Новости Днепра про У Дніпрі зникла 82-річна бабусяУкраїнська

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