У Дніпрі зникла 82-річна бабуся

Про це повідомили дніпряни в міському телеграм-каналі.
За словами рідних, жінка пішла зі свого будинку в Дніпрі в невідомому напрямку та досі не повернулася. Востаннє її бачили близько 8 ранку 25 квітня.
Звати її Галина Олексіївна Головач. Вік – 82 роки. Має сиве волосся. Якщо ви раптом бачили цю жінку або знаєте про її місцезнаходження, то повідомте за номером +380683517882
Нагадаємо, у Дніпрі зник чоловік, який має проблеми зі здоров’ям.
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