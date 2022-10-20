Будьте внимательны: в Днепре планируют перекрыть улицу Евпаторийскую

В Днепре планируют 8 ноября 2022 года на день перекрыть движение автомобильного транспорта по улице Евпаторийской.
Об этом сообщается на сайте Днепровского городского совета.
Все из-за строительства сети газоснабжения.
Следует отметить, что это только проект распоряжения. Его еще должен подписать Борис Филатов.
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