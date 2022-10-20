Будьте уважні: у Дніпрі планують перекрити вулицю Євпаторійську

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У Дніпрі планують 8 листопада 2022 року на день перекрити рух автомобільного транспорту по вулиці Євпаторійській.

Про це повідомляється на сайті Дніпровської міської ради.

Усе через будівництво мережі газопостачання.

Варто зазначити, що це тільки проєкт розпорядження. Його ще має підписати Борис Філатов.

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