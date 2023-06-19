Братья из Днепра обустроили нелегальный мини-НПЗ, где производили 500 тонн топлива ежемесячно

Об этом сообщает пресслужба Департамента стратегических расследований Нацполиции и Днепропетровская областная прокуратура.
По данным следствия, двое братьев из Днепра открыли нелегальный завод, где делали дизтопливо и бензин. Мощности развернулись на базе действующего НПЗ в Днепропетровской области.
За месяц производили 500 тонн нелегального горючего, которое затем продавали на АЗС по всей Украине. «Бизнесом» занимались 10 человек. Это руководители НПЗ, заправок, коммерческих структур, через которые «отмывали» и сбывали топливо.
Сырье для топлива воровали из нефтепроводов и привозили на территорию завода. В переработанное вещество добавляли растворители неизвестного происхождения. Такие материалы запрещены в Европе и в Украине. Они опасны для жизни и здоровья людей.
Чтобы скрыть производство фальсификата, руководство НПЗ заключало фиктивные договоры на закупку компонентов, которые использовались при изготовлении «законного» топлива.
Для того чтобы скрыть реальные доходы, преступники вносили в финансовую отчетность недостоверные данные.
Фальсификат выдавали за качественный бензин и продавали в одной из сетей АЗС.
Также реализовывали предприятия реального сектора экономики, в том числе и государственном, — говорится в сообщении.
Заработанные деньги «отмывали» через подконтрольные фирмы, заключая с ними бестоварные сделки. Затем заработок делили между участниками схемы.
По предварительным подсчетам, в месяц подозреваемые зарабатывали до 30 миллионов гривен.
Обыски провели на территории Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской областей и в г. Ровно. Проверяли квартиры фигурантов дела и АЗС, где сбывали топливо.
Во время обысков изъяли более 850 тонн нефтепродуктов и оборудования почти на 95 млн грн, авто фигурантов, а также 40 млн грн, 498 тыс евро и 1,4 млн дол. Общая сумма изъятого имущества составляет около 200 млн грн.
Всем 9 организаторам объявили о подозрении.
Как сообщили в прокуратуре, двум организаторам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с определением размера залога в сумме 15 млн грн каждому. Относительно других участников разбирательство продолжается.
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