Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяця

Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяця

Сьогодні 17:27
просмотров

У Дніпропетровській області організували роботу підпільного НПЗ.

Новости Днепра про Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяця

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє братів із Дніпра відкрили нелегальний завод, який виготовляв дизпаливо та бензин. Потужності розгорнули на базі діючого НПЗ в Дніпропетровській області.

За місяць виготовляли 500 тонн нелегального пального, яке потім продавали на АЗС по всій Україні. “Бізнесом” займалися 10 людей. Це керівники НПЗ, заправок, комерційних структур, через які “відмивали” та збували паливо. 

Новости Днепра про Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяця

Сировину для палива крали з нафтопроводів та привозили на територію заводу. До переробленої речовини додавали розчинники невідомого походження. Такі матеріали заборонені в Європі та Україні. Вони небезпечні для життя та здоров’я людей.

Щоб приховати виробництво фальсифікату, керівництво НПЗ укладало фіктивні договори на закупівлю компонентів, які використовували під час виготовлення “законного” палива. 

Для того аби приховати реальні прибутки злочинці вносили до фінансової звітності недостовірні дані. 

Фальсифікат видавали за якісний бензин та продавали в одній із мереж АЗС. 

Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним, – йдеться у повідомленні. 

Зароблені гроші “відмивали” через підконтрольні фірми, укладаючи з ними безтоварні операції. Потім заробіток ділили між учасниками схеми.

За попередніми підрахунками, за місяць підозрювані заробляли до 30 мільйонів гривень. 

Новости Днепра про Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяця

Обшуки провели на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне. Перевіряли помешкання фігурантів справи та АЗС, де збували паливо. 

Під час обшуків вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис євро та 1,4 млн дол. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн. 

Усім 9 організаторам оголосили про підозру. 

Як повідомили в прокуратурі, наразі двом організаторам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 15 млн грн кожному. Стосовно інших учасників розгляд триває.

Читайте також:

Новости Днепра про Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяцяУкраїнська Новости Днепра про Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяцяРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Огляд парків Соборного району Дніпра: де можна погуляти у тиші, погодувати качок та покататися на велосипеді
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:53
    Огляд парків Соборного району Дніпра: де можна погуляти у тиші, погодувати качок та покататися на велосипеді

    У Шевченківському районі Дніпра знаходиться одразу кілька парків: Богдана Хмельницького,…

    Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:14
    Розшукують майже місяць: у Дніпрі безвісти зник 46-річний чоловік

    Потрібна ваша допомога!

    У Дніпрі “полюватимуть” на рекламні вивіски написані російською
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:32
    У Дніпрі “полюватимуть” на рекламні вивіски написані російською

    У Дніпрі полюватимуть за вивісками та рекламою російською.

    Затримали вже на Новому мосту: на Європейці хлопець вкрав телефон та втік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:00
    Затримали вже на Новому мосту: на Європейці хлопець вкрав телефон та втік

    Учора на Європейському бульварі невідомий вихопив у жінки телефон і…

    Наверх