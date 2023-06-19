Брати із Дніпра облаштували нелегальний міні-НПЗ, де виробляли 500 тонн палива щомісяця

У Дніпропетровській області організували роботу підпільного НПЗ.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та Дніпропетровська обласна прокуратура.

За даними слідства, двоє братів із Дніпра відкрили нелегальний завод, який виготовляв дизпаливо та бензин. Потужності розгорнули на базі діючого НПЗ в Дніпропетровській області.

За місяць виготовляли 500 тонн нелегального пального, яке потім продавали на АЗС по всій Україні. “Бізнесом” займалися 10 людей. Це керівники НПЗ, заправок, комерційних структур, через які “відмивали” та збували паливо.

Сировину для палива крали з нафтопроводів та привозили на територію заводу. До переробленої речовини додавали розчинники невідомого походження. Такі матеріали заборонені в Європі та Україні. Вони небезпечні для життя та здоров’я людей.

Щоб приховати виробництво фальсифікату, керівництво НПЗ укладало фіктивні договори на закупівлю компонентів, які використовували під час виготовлення “законного” палива.

Для того аби приховати реальні прибутки злочинці вносили до фінансової звітності недостовірні дані.

Фальсифікат видавали за якісний бензин та продавали в одній із мереж АЗС.

Також реалізовували підприємствам реального сектору економіки, зокрема й державним, – йдеться у повідомленні.

Зароблені гроші “відмивали” через підконтрольні фірми, укладаючи з ними безтоварні операції. Потім заробіток ділили між учасниками схеми.

За попередніми підрахунками, за місяць підозрювані заробляли до 30 мільйонів гривень.

Обшуки провели на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Житомирської областей та у м. Рівне. Перевіряли помешкання фігурантів справи та АЗС, де збували паливо.

Під час обшуків вилучили понад 850 тонн нафтопродуктів та обладнання на майже 95 млн грн, авто фігурантів, а також 40 млн грн, 498 тис євро та 1,4 млн дол. Загальна сума вилученого майна становить майже 200 млн грн.

Усім 9 організаторам оголосили про підозру.

Як повідомили в прокуратурі, наразі двом організаторам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 15 млн грн кожному. Стосовно інших учасників розгляд триває.

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