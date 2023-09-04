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  • «Большое видится на расстоянии»: мэр Днепра прокомментировал отставку министра обороны

«Большое видится на расстоянии»: мэр Днепра прокомментировал отставку министра обороны

Сегодня 17:11
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Вчера вечером президент Владимир Зеленский заявил о намерении заменить министра обороны Украины.

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По его словам, «министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом». Зеленский заявил, что сейчас возглавить Минобороны должен Рустем Умеров.

Уже сегодня, 4 сентября, Алексей Резников подал в Верховную Раду заявление об отставке с должности министра обороны. Позже комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал эту отставку – 16 голосов «за», 2 воздержались.

Мэр Днепра Борис Филатов прокомментировал это событие.

По его словам, Алексей Резников внес большой вклад в то, чтобы Украина получила танки, дальнобойные ракеты, F-16 и т.д.

Очень коротко. Личное. Я бы ужасно не хотел, чтобы между «яйцами по 17 гривен» и «летне-зимними» куртками мы забыли танки, дальнобойные ракеты, F-16 и вклад в эти процессы отставленного министра обороны. Алексей, помни: большое видится на расстоянии. Будем ждать твоих мемуаров. Ты мне обещал, – написал Филатов.

Новости Днепра про

Отметим, что Рустем Умеров, который в ближайшее время может стать новым министром обороны, – 41-летний украинский политический и государственный деятель и предприниматель крымскотатарского происхождения. Народный депутат Украины IX созыва от партии «Голос». Возглавлял с 7 сентября 2022 года Фонд государственного имущества Украины – сегодня подал в отставку.

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