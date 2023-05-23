Больше десяти домов завтра в Днепре останутся без света на 9 часов: адреса

Итак, завтра не будет света по адресам:

Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной энергетической компании.

В Днепре завтра, 24 мая, некоторым жителям выключат свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

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