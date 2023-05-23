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Больше десяти домов завтра в Днепре останутся без света на 9 часов: адреса

Сегодня 18:30
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Новости Днепра про Больше десяти домов завтра в Днепре останутся без света на 9 часов: адреса

В Днепре завтра, 24 мая, некоторым жителям выключат свет на 9 часов – с 08:00 до 17:00.

Об этом сообщили в Telegram-канале Центральной энергетической компании.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Итак, завтра не будет света по адресам:

  • ул. Василия Слипака: 26, 28, 30;
  • ул. Матросская: 20, 22, 24, 26;
  • ул. Молодежная: 3, 5-8, 10;
  • ул. Василия Слипака: 17, 19, 21;
  • ул. Грушевая: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;
  • ул. Матросская: 18;
  • ул. Молодежная: 2, 4;
  • ул. Ржевская: 2-10 (четные);
  • пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17, 19, 23, 25.

Подготовьтесь!

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