Сайт Дніпра Новини Більше десяти будинків завтра у Дніпрі залишаться без світла на 9 годин: адреси Більше десяти будинків завтра у Дніпрі залишаться без світла на 9 годин: адреси
Заряджайте телефони та повербанки!
У Дніпрі завтра, 24 травня, деяким мешканцям вимкнуть світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.
Про це повідомили в Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.
Причина – проведення планових ремонтних робіт.
Отже, завтра не буде світла за адресами:
вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30; вул. Матроська: 20, 22, 24, 26; вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10; вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21; вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16; вул. Матроська: 18; вул. Молодіжна: 2, 4; вул. Ржевська: 2-10 (парні); пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25.
Підготуйтеся!
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