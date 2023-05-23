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  • Більше десяти будинків завтра у Дніпрі залишаться без світла на 9 годин: адреси

Більше десяти будинків завтра у Дніпрі залишаться без світла на 9 годин: адреси

Сьогодні 18:30
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Новости Днепра про Більше десяти будинків завтра у Дніпрі залишаться без світла на 9 годин: адреси

У Дніпрі завтра, 24 травня, деяким мешканцям вимкнуть світло на 9 годин – з 08:00 до 17:00.

Про це повідомили в Telegram-каналі Центральної енергетичної компанії.

Причина – проведення планових ремонтних робіт.

Отже, завтра не буде світла за адресами:

  • вул. Василя Сліпака: 26, 28, 30;
  • вул. Матроська: 20, 22, 24, 26;
  • вул. Молодіжна: 3, 5-8, 10;
  • вул. Василя Сліпака: 17, 19, 21;
  • вул. Грушова: 1, 1А, 2-11, 11А, 12, 14, 16;
  • вул. Матроська: 18;
  • вул. Молодіжна: 2, 4;
  • вул. Ржевська: 2-10 (парні);
  • пров. Матроський: 1-6, 8-14 (парні), 17, 19, 23, 25.

Підготуйтеся!

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Новости Днепра про Більше десяти будинків завтра у Дніпрі залишаться без світла на 9 годин: адресиУкраїнська Новости Днепра про Більше десяти будинків завтра у Дніпрі залишаться без світла на 9 годин: адресиРусский

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