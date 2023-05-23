В Днепре на вокзале «гадалка» выманивала деньги у военного: комментарий полиции

Видео снимали очевидцы происшествия.
На кадрах можно увидеть, что женщина что-то рассказывает мужчине, в какой-то момент он дает «гадалке» купюру и хочет уйти, однако женщина не отпускает его, а продолжает что-то говорить.
В этот момент другая «гадалка» заслоняет собой героев и видео обрывается.
Мы обратились за комментарием в полицию по поводу этого инцидента.
Нам сообщили, что правоохранители установили личность женщины и разыскали ее. По указанному факту идет проверка, информация зарегистрирована в журнале единого учета отделения полиции №12.
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