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  • В Днепре на вокзале «гадалка» выманивала деньги у военного: комментарий полиции

В Днепре на вокзале «гадалка» выманивала деньги у военного: комментарий полиции

Сегодня 16:21
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Местные Telegram-каналы опубликовали видео, на котором видно, как на вокзале "гадалка" выманивает деньги у военного.

Новости Днепра про В Днепре на вокзале

Видео снимали очевидцы происшествия.

На кадрах можно увидеть, что женщина что-то рассказывает мужчине, в какой-то момент он дает «гадалке» купюру и хочет уйти, однако женщина не отпускает его, а продолжает что-то говорить.

В этот момент другая «гадалка» заслоняет собой героев и видео обрывается.

Мы обратились за комментарием в полицию по поводу этого инцидента. 

Нам сообщили, что правоохранители установили личность женщины и разыскали ее. По указанному факту идет проверка, информация зарегистрирована в журнале единого учета отделения полиции №12.

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