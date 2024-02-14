Более 20 сел Днепропетровщины определили, как «неблагополучные»: в чем дело

На сайте ГУ “Госпродпотребслужбы” опубликован перечень населенных пунктов нашей области, которые в силу определенных обстоятельств сейчас считают неблагополучными.
Неблагополучными эти деревни являются из-за обнаружения на их территории серьезных инфекционных заболеваний.
Трихинеллез лис
Бешенство животных:
собак:
кошек:
лисы:
КРС:
Лейкоз крупного рогатого скота
Лептоспироз крупного рогатого скота
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