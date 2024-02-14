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  • Более 20 сел Днепропетровщины определили, как «неблагополучные»: в чем дело

Более 20 сел Днепропетровщины определили, как «неблагополучные»: в чем дело

Сегодня 20:47
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В Главном управлении Госпотребслужбы в Днепропетровской области определили населенные пункты, которые были "неблагополучными" на 1 февраля.

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На сайте ГУ “Госпродпотребслужбы” опубликован перечень населенных пунктов нашей области, которые в силу определенных обстоятельств сейчас считают неблагополучными.

Неблагополучными эти деревни являются из-за обнаружения на их территории серьезных инфекционных заболеваний.

По состоянию на 1 февраля неблагополучны следующие населенные пункты:

Трихинеллез лис

  • охотничьи угодья Каменского района.

Бешенство животных:

собак:

  • с. Лозовое Синельниковского района;
  • с. Александровка Синельниковского района;
  • с. Маломыхайловка Синельниковского района;
  • с. Горяновка Днепровского района;
  • с. Долинское Каменского района;

кошек:

  • с. Николаевка Синельниковского района;
  • с. Васильковка Синельниковского района;
  • с. Межевая Синельниковского района;
  • c. Лесное Синельниковского района;
  • с. Малая Петриковка Днепровского района;
  • с. Горки Синельниковского района;
  • с. Хорошево Синельниковского района;
  • с. Богуслав Павлоградского района;
  • с. Вязовок Павлоградского района;

лисы:

  • с. Самарское Павлоградского района;
  • с. Вербки Павлоградского района;
  • с. Гречнево Днепровского района;
  • г. Первотравенск Синельниковского района;
  • охотничьи угодья с. Шестерни Криворожского района;
  • охотничьи угодья с. Дмитровки Синельниковского района;
  • охотничьи угодья с. Богиновки Синельниковского района;

КРС:

  • с. Хуторское Днепровского района;
  • с. Новопавловка Синельниковского района;
  • с. Новопавловка-Славянка Синельниковского района.

Лейкоз крупного рогатого скота

  • ФХ «ЛИОН» Каменского района.

Лептоспироз крупного рогатого скота

  • ФХ «ЛИОН» Каменского района.

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