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  • Понад 20 сіл Дніпропетровщини визначили, як “неблагополучні”: у чому річ

Понад 20 сіл Дніпропетровщини визначили, як “неблагополучні”: у чому річ

Сьогодні 20:47
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У Головному управлінні Держспоживслужби в Дніпропетровській області визначили населені пункти, які були "неблагополучними" станом на 1 лютого.

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На сайті ГУ “Держпродспоживслужби” опубліковано перелік населених пунктів нашої області, які через певні обставини наразі вважають неблагополучними.

Неблагополучними ці села є через виявлення на їх території серйозних інфекційних захворювань.

Станом на 1 лютого неблагополучними є такі населені пункти:

Трихінельоз лисиць

  • мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ тварин

собак:

  • с. Лозове Синельниківського району;
  • с. Олександрівка Синельниківського району;
  • с. Маломихайлівка Синельниківського району;
  • с. Горянівка Дніпровського району;
  • с. Долинське Кам’янського району;

котів:

  • с. Миколаївка Синельниківського району;
  • с. Васильківка Синельниківського району;
  • с. Межова Синельниківського району;
  • c. Лісне Синельниківського району;
  • с. Мала Петриківка Дніпровського району;
  • с. Гірки Синельниківського району;
  • с. Хорошеве Синельниківського району;
  • с. Богуслав Павлоградського району;
  • с. В’язівок Павлоградського району;

 лисиці:

  • с. Самарське Павлоградського району;
  • с. Вербки Павлоградського району;
  • с. Гречане Дніпровського району;
  • м. Першотравенськ Синельниківського району;
  • мисливські угіддя с. Шестірні Криворізького району;
  • мисливські угіддя с. Дмитрівки Синельниківського району;
  • мисливські угіддя с. Богинівки Синельниківського району;

ВРХ:

  • с. Хутірське Дніпровського району;
  • с. Новопавлівка Синельниківського району;
  • с. Новопавлівка-Слов’янка Синельниківського району.

 Лейкоз великої рогатої худоби 

  • ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

Лептоспіроз великої рогатої худоби

  • ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

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