Понад 20 сіл Дніпропетровщини визначили, як “неблагополучні”: у чому річ

У Головному управлінні Держспоживслужби в Дніпропетровській області визначили населені пункти, які були "неблагополучними" станом на 1 лютого.

На сайті ГУ “Держпродспоживслужби” опубліковано перелік населених пунктів нашої області, які через певні обставини наразі вважають неблагополучними.

Неблагополучними ці села є через виявлення на їх території серйозних інфекційних захворювань.

Станом на 1 лютого неблагополучними є такі населені пункти:

Трихінельоз лисиць

мисливські угіддя Кам’янського району.

Сказ тварин

собак:

с. Лозове Синельниківського району;

с. Олександрівка Синельниківського району;

с. Маломихайлівка Синельниківського району;

с. Горянівка Дніпровського району;

с. Долинське Кам’янського району;

котів:

с. Миколаївка Синельниківського району;

с. Васильківка Синельниківського району;

с. Межова Синельниківського району;

c. Лісне Синельниківського району;

с. Мала Петриківка Дніпровського району;

с. Гірки Синельниківського району;

с. Хорошеве Синельниківського району;

с. Богуслав Павлоградського району;

с. В’язівок Павлоградського району;

лисиці:

с. Самарське Павлоградського району;

с. Вербки Павлоградського району;

с. Гречане Дніпровського району;

м. Першотравенськ Синельниківського району;

мисливські угіддя с. Шестірні Криворізького району;

мисливські угіддя с. Дмитрівки Синельниківського району;

мисливські угіддя с. Богинівки Синельниківського району;

ВРХ:

с. Хутірське Дніпровського району;

с. Новопавлівка Синельниківського району;

с. Новопавлівка-Слов’янка Синельниківського району.

Лейкоз великої рогатої худоби

ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

Лептоспіроз великої рогатої худоби

ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.

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