Сайт Дніпра
Новини Понад 20 сіл Дніпропетровщини визначили, як “неблагополучні”: у чому річ
Понад 20 сіл Дніпропетровщини визначили, як “неблагополучні”: у чому річ
У Головному управлінні Держспоживслужби в Дніпропетровській області визначили населені пункти, які були "неблагополучними" станом на 1 лютого.
На сайті ГУ “Держпродспоживслужби” опубліковано перелік населених пунктів нашої області, які через певні обставини наразі вважають неблагополучними.
Неблагополучними ці села є через виявлення на їх території серйозних інфекційних захворювань.
Станом на 1 лютого неблагополучними є такі населені пункти:
Трихінельоз лисиць
мисливські угіддя Кам’янського району.
Сказ тварин
собак:
с. Лозове Синельниківського району;
с. Олександрівка Синельниківського району;
с. Маломихайлівка Синельниківського району;
с. Горянівка Дніпровського району;
с. Долинське Кам’янського району;
котів:
с. Миколаївка Синельниківського району;
с. Васильківка Синельниківського району;
с. Межова Синельниківського району;
c. Лісне Синельниківського району;
с. Мала Петриківка Дніпровського району;
с. Гірки Синельниківського району;
с. Хорошеве Синельниківського району;
с. Богуслав Павлоградського району;
с. В’язівок Павлоградського району;
лисиці:
с. Самарське Павлоградського району;
с. Вербки Павлоградського району;
с. Гречане Дніпровського району;
м. Першотравенськ Синельниківського району;
мисливські угіддя с. Шестірні Криворізького району;
мисливські угіддя с. Дмитрівки Синельниківського району;
мисливські угіддя с. Богинівки Синельниківського району;
ВРХ:
с. Хутірське Дніпровського району;
с. Новопавлівка Синельниківського району;
с. Новопавлівка-Слов’янка Синельниківського району.
Лейкоз великої рогатої худоби
ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.
Лептоспіроз великої рогатої худоби
ФГ «ЛІОН» Кам’янського району.
Читайте також:
Українська Яна Юхименко
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 20:09
У Кривому Розі на Дніпропетровщині найстаршому нареченому, який уклав шлюб…
Новини Дніпра
Сьогодні 19:31
У Дніпрі черговий лютневий температурний рекорд.
Новини Дніпра
Сьогодні 18:00
У мережі показали згаслі вулкани Криворіжжя.
Новини Дніпра
Сьогодні 17:26
Михайла Лисенка, який був заступником міського голови Дніпра Бориса Філатова…