Блюдо из Днепропетровщины внесли в список нематериального культурного наследия Украины

Об этом сообщила прес-служба Минкульта.
Речь идет о «сливаемой каше». Так называют блюдо, которое готовили толпой во время весенних полевых работ. Положили начало этой традиции еще в 1737 году, когда на правом берегу Днепра образовалось поселение, которое основал казак Семен Карнаух.
Важно не само блюдо, а процесс его приготовления. Нарядно одетые жители поселка приходили на левады, площади и собирались вместе. С собой приносили продукты и варили кашу под открытым небом.
Готовится блюдо по принципу: что принесли то и добавляем, поэтому каждый раз оно получалось разным. Именно поэтому кашу назвали «сливаной», поскольку единого рецепта нет, все зависело от того, какие продукты собрали люди.
В Минкульте не исключают, что подобные обряды приготовления каши существовали и в других селах, однако именно карнауховцы сохранили эту традицию лучше всего. Даже сейчас в поселке иногда устраивают праздники, во время которых готовят блюдо.
Для приготовления блюда используют большой пятивидерный котел и такие ингредиенты, как: пшено, рис, картофель, сало, куриный гуляш, яйца, лук, различные специи. Готовят сливаемую кашу под открытым небом на костре, благодаря чему она имеет непревзойденный вкус, — рассказали в ведомстве.
Основная цель приготовления – объединить общину в совместном занятии.
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