Страву з Дніпропетровщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Кашу з селища Карнаухівка внесли до переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Мова йде про “зливану кашу”. Так називають страву, яку готували гуртом під час весняних польових робіт. Започаткували цю традицію ще у 1737 році, коли на правому березі Дніпра утворилося поселення, яке заснував козак Семен Карнаух.

Важлива не сама страва, а процес її приготування. Мешканці селища приходили на левади, майдани та збиралися разом. З собою приносили продукти та варили кашу просто неба, одягнуті у святкове вбрання.

Готується страва за принципом, що принесли те й додаємо, тому кожний раз вона виходила різною. Саме тому кашу назвали “зливаною”, оскільки єдиного рецепта немає, все залежало від того, які продукти зібрали люди.

У Мінкульті не виключають, що схожі обряди приготування каші існували й в інших селах, про саме карнаухівці зберегли цю традицію.

Для приготування страви використовують великий п’ятивідерний казан і такі інгредієнти, як: пшоно, рис, картоплю, сало, курячий гуляш, яйця, цибулю, різні спеції. Готують зливану кашу просто неба на вогнищі, завдяки чому вона має неперевершений смак, – розповіли у відомстві.

Основна мета приготування страви – об’єднати громаду в спільному занятті.