Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание

Речь идет о Марии Лещенко, которая в своем блоге просила россиян сбросить бомбу на голову украинцам и обещала за это даже заплатить.
Россияне, вы можете сбросить на них бомбу? На всю семью? У них семья террористов. Они меня выгнали из Днепра. Они меня выгнали из Одессы. Они меня выгнали из Украины. Они хотят меня выгнать из Молдавии. Россияне, пожалуйста. Я готова эту бомбу заплатить, – говорила Мария в своих видеообращениях.
Также она неоднократно отрицала российскую агрессию, а себя называла космополиткой. Мария говорила, что готова жить под любым флагом, но не украинским.
«Украинские д… Когда уж на вас сбросят бомбу? Молю Бога, Россия, помоги».
«Украинским властям выгодна война, они бабки рубят, и выгодна я – как враг народа. Я еще в 2014 году сливала все россиянам».
Когда блогер поняла, что за такие высказывания ее могут наказать, она удалила свой аккаунт, но в сети до сих пор гуляют скрины с высказываниями Марии. Ниже есть видео с одним из обращений женщины.
Известно, что некоторое время Мария жила в Кривом Роге, затем в Днепре, а затем переехала в Одессу. Также женщина не явилась на первое судебное заседание, за что ее объявили в розыск.
Недавно дело Марии рассматривать в суде. Ее действия квалифицировали как коллаборационную деятельность и назначили наказание, которое удивило украинцев. Блогерша теперь не сможет в течение десяти лет занимать должности на государственной службе. Пользователи в сети отметили, что это довольно странное наказание, как для человека, который публично призывал человека своих соотечественников.
В тексте приговора указано, что обвиняемая признала свою вину, поэтому вероятно именно это побудило судей смягчить ей наказание, ведь действия блогера можно квалифицировать по статье 436-2 УК, то есть оправдание вооруженной агрессии, и за это правонарушение она могла получить три года тюрьмы.
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