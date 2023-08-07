Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание

Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание

Сегодня 11:20
просмотров

Блогерша, которая родилась в Кривом Роге, а затем жила в Днепре, призвала россиян бросать бомбы на украинцев.

Новости Днепра про Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание

Речь идет о Марии Лещенко, которая в своем блоге просила россиян сбросить бомбу на голову украинцам и обещала за это даже заплатить.

Россияне, вы можете сбросить на них бомбу? На всю семью? У них семья террористов. Они меня выгнали из Днепра. Они меня выгнали из Одессы. Они меня выгнали из Украины. Они хотят меня выгнать из Молдавии. Россияне, пожалуйста. Я готова эту бомбу заплатить, – говорила Мария в своих видеообращениях.

Также она неоднократно отрицала российскую агрессию, а себя называла космополиткой. Мария говорила, что готова жить под любым флагом, но не украинским.

«Украинские д… Когда уж на вас сбросят бомбу? Молю Бога, Россия, помоги».

«Украинским властям выгодна война, они бабки рубят, и выгодна я – как враг народа. Я еще в 2014 году сливала все россиянам».

Когда блогер поняла, что за такие высказывания ее могут наказать, она удалила свой аккаунт, но в сети до сих пор гуляют скрины с высказываниями Марии. Ниже есть видео с одним из обращений женщины.

Известно, что некоторое время Мария жила в Кривом Роге, затем в Днепре, а затем переехала в Одессу. Также женщина не явилась на первое судебное заседание, за что ее объявили в розыск.

Новости Днепра про Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание

Недавно дело Марии рассматривать в суде. Ее действия квалифицировали как коллаборационную деятельность и назначили наказание, которое удивило украинцев. Блогерша теперь не сможет в течение десяти лет занимать должности на государственной службе. Пользователи в сети отметили, что это довольно странное наказание, как для человека, который публично призывал человека своих соотечественников.

В тексте приговора указано, что обвиняемая признала свою вину, поэтому вероятно именно это побудило судей смягчить ей наказание, ведь действия блогера можно квалифицировать по статье 436-2 УК, то есть оправдание вооруженной агрессии, и за это правонарушение она могла получить три года тюрьмы.

Новости Днепра про Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказание

Читайте также:

Новости Днепра про Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказаниеУкраїнська Новости Днепра про Блогерша из Днепра, которая призвала сбрасывать бомбы на украинцев, получила странное наказаниеРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре неизвестные украли остановку
Новости Днепра
Сегодня 11:57
В Днепре неизвестные украли остановку

Жители Днепра жалуются на неизвестных воров, укравших остановку.

В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали
Новости Днепра
Сегодня 10:30
В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали

В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.

В Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай
Новости Днепра
Сегодня 09:35
В Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай

Будьте внимательны!

В Днепре автомобиль на полной скорости влетел в светофор и снес его: момент попал на видео
Новости Днепра
Вчера 20:14
В Днепре автомобиль на полной скорости влетел в светофор и снес его: момент попал на видео

В воскресенье, 6 августа, в Днепре на перекрестке улиц Передовая…

Последние новости

В Днепре неизвестные украли остановку
В Днепре неизвестные украли остановку

Жители Днепра жалуются на неизвестных воров, укравших остановку.

Сегодня 11:57
2
просмотров
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа
Жителей Днепра предупреждают об опасном метеоявлении: с 7 по 9 августа

Берегите себя!

Сегодня 11:01
5
просмотров
В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали
В Днепре почти установили исторический температурный максимум: сколько градусов зафиксировали

В эти выходные в Днепре почти побили температурный рекорд.

Сегодня 10:30
2
просмотров
На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина
На Днепропетровщине на трассе столкнулись Skoda и «КРАЗ»: погиб мужчина

Сегодня ночью на трассе Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград возле села Жемчужное Павлоградского района произошла авария.

Сегодня 10:17
3
просмотров
Тревоги не было: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник
Тревоги не было: над Днепропетровщиной сбили вражеский беспилотник

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 09:44
6
просмотров
В Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай
В Днепре на просп. Мазепы сломалась фура: задерживается популярный трамвай

Будьте внимательны!

Сегодня 09:35
4
просмотров
В понедельник в Днепре некоторые трамваи будут курсировать по-другому: подробности
В понедельник в Днепре некоторые трамваи будут курсировать по-другому: подробности

Важная информация!

Сегодня 09:00
4
просмотров
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно
Ночью россияне атаковали Днепропетровщину ракетой: что известно

К сожалению, ночь в области была тревожной.

Сегодня 08:15
8
просмотров
На Днепропетровщине мама разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь: нужна ваша помощь
На Днепропетровщине мама разыскивает свою несовершеннолетнюю дочь: нужна ваша помощь

Полиция Павлограда разыскивает 14-летнюю Анастасию Василькову.

Сегодня 08:00
4
просмотров
Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)
Ночью в АНД районе Днепра горел дом: огонь было видно издалека (ФОТО)

Сегодня ночью на улице Верстовой Амур-Нижнеднепровского района произошел пожар – там горел частный дом.

Сегодня 07:18
7
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх