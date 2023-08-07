Блогерка з Дніпра, яка закликала скидати бомби на українців, отримала дивне покарання

Блогерка, яка народилася в Кривому Розі, а потім жила у Дніпрі, закликала росіян кидати бомби на українців.

Мова йде про Марію Лещенко, яка у своєму блозі просила росіян скинути бомбу на голову українцям та обіцяла за це навіть заплатити.

Росіяни, ви можете скинути на них бомбу? На всю їхню родину? У них родина терористів. Вони мене вигнали з Дніпра. Вони мене вигнали з Одеси. Вони мене вигнали з України. Вони хочуть мене вигнати з Молдови. Росіяни, будь ласка. Я готова цю бомбу сплатити, – казала Марія у своїх відеозверненнях.

Також вона неодноразово заперечувала російську агресію, а себе називала космополіткою. Марія казала, що готова жити під будь-яким прапором, але не українським.

“Українські д… Коли вже на вас скинуть бомбу? Молю Бога, Росіє, допоможи”. “Українській владі вигідна війна, вони бабки рубають, і вигідна я – як ворог народу. Я ще 2014 року зливала все росіянам”.

Коли блогерка зрозуміла, що за такі висловлювання її можуть покарати, вона видалила свій акаунт, але в мережі досі гуляють скріни з висловлюваннями Марії. Нижче є відео з одним із звернень жінки.

Відомо, що деякий час Марія жила в Кривому Розі, потім у Дніпрі, а згодом переїхала до Одеси. Також жінка не з’явилася на перші судові засідання, за що її оголосили в розшук.

Нещодавно справу Марії розглядати в суді. Її дії кваліфікували, як колабораційну діяльність та призначили покарання, яке здивувало українців. Блогерка тепер не зможе протягом десяти років обіймати посади на державній службі. Користувачі у мережі зазначили, що це досить дивне покарання, як для людини яка публічно закликала вбивати своїх співвітчизників.

У тексті вироку зазначено, що обвинувачена таки визнала свою вину, тож ймовірно саме це спонукало суддів пом’якшити їй покарання, адже дії блогерки можна кваліфікувати за статтею 436-2 ККУ, тобто виправдання збройної агресії, і за це правопорушення вона могла отримати позбавлення волі на три роки.

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