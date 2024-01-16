Бездомные из Днепра на время войны поедут в Норвегию

Об этом сообщили в Днепровском городском центре социальной помощи.
Шесть человек, лишившихся жилья и обратившихся в центр, теперь смогут уехать в Норвегию. Как пояснили соцработники, это удастся претворить в жизнь благодаря международному проекту. Вместе с ОО «ВОСТОК SOS» удалось договориться о приюте для подопечных, которые имеют инвалидность и оказались на улице.
В Норвегии они будут получать необходимые выплаты и жить в шелтере на попечении тамошней общины до окончания в Украине военного положения.
Господин Игорь один из тех, кого ожидает поездка в Норвегию. Мужчина стал бездомным в 2015 году. Квартира была оформлена на бывшую жену, которая после развода продала квартиру и переехала в Россию. Поэтому Игорь оказался на улице. С тех пор скитался, пока не узнал об отделении для бездомных городского центра социальной помощи.
Условия в отделении хорошие, мне здесь нравится. Мне помогли восстановить документы. Это паспорт гражданина, идентификационный код и удостоверение участника боевых действий в Афганистане. Также помогли сделать загранпаспорт. А что касается поездки в Норвегию – мне предложили и я согласился. У меня здесь никого нет, подумал, почему бы не попробовать, – рассказал Игорь.
Всем шестерым подопечным изготовили загранпаспорта для поездки за границу.
За год в отделение по предоставлению услуг бездомным лицам обратилось 1011 человек. Как рассказал директор центра Максим, люди получили помощь по восстановлению документов и трудоустройству. Тех, кто по возрасту или состоянию здоровья уже не может трудиться, оформили в гериатрический пансионат.
По состоянию на 1 января на учете состоит 52 бездомных.
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