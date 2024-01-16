Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Бездомные из Днепра на время войны поедут в Норвегию

Сегодня 16:47
просмотров

Люди, оказавшиеся без крова, смогут поехать в Норвегию, где переждут войну.

Новости Днепра про Бездомные из Днепра на время войны поедут в Норвегию

Об этом сообщили в Днепровском городском центре социальной помощи.

Шесть человек, лишившихся жилья и обратившихся в центр, теперь смогут уехать в Норвегию. Как пояснили соцработники, это удастся претворить в жизнь благодаря международному проекту. Вместе с ОО «ВОСТОК SOS» удалось договориться о приюте для подопечных, которые имеют инвалидность и оказались на улице.

В Норвегии они будут получать необходимые выплаты и жить в шелтере на попечении тамошней общины до окончания в Украине военного положения.

Господин Игорь один из тех, кого ожидает поездка в Норвегию. Мужчина стал бездомным в 2015 году. Квартира была оформлена на бывшую жену, которая после развода продала квартиру и переехала в Россию. Поэтому Игорь оказался на улице. С тех пор скитался, пока не узнал об отделении для бездомных городского центра социальной помощи.

Условия в отделении хорошие, мне здесь нравится. Мне помогли восстановить документы. Это паспорт гражданина, идентификационный код и удостоверение участника боевых действий в Афганистане. Также помогли сделать загранпаспорт. А что касается поездки в Норвегию – мне предложили и я согласился. У меня здесь никого нет, подумал, почему бы не попробовать, – рассказал Игорь.

Новости Днепра про Бездомные из Днепра на время войны поедут в Норвегию

Новости Днепра про Бездомные из Днепра на время войны поедут в Норвегию

Всем шестерым подопечным изготовили загранпаспорта для поездки за границу.

За год в отделение по предоставлению услуг бездомным лицам обратилось 1011 человек. Как рассказал директор центра Максим, люди получили помощь по восстановлению документов и трудоустройству. Тех, кто по возрасту или состоянию здоровья уже не может трудиться, оформили в гериатрический пансионат.

По состоянию на 1 января на учете состоит 52 бездомных.

Читайте также:

Новости Днепра про Бездомные из Днепра на время войны поедут в НорвегиюУкраїнська Новости Днепра про Бездомные из Днепра на время войны поедут в НорвегиюРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе
Новости Днепра
Сегодня 18:03
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе

В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал…

В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой
Новости Днепра
Сегодня 17:53
В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой

Мы обратились за комментарием в полицию.

Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно
Новости Днепра
Сегодня 17:19
Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но…

В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер
Новости Днепра
Сегодня 16:40
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по…

Последние новости

Днепр и область сковывает гололедица: как долго продлится ненастье
Днепр и область сковывает гололедица: как долго продлится ненастье

В ближайшие сутки дороги покроет гололедица.

Сегодня 18:41
4
просмотров
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе
В Днепре мужчина выйдя на свободу «отпраздновал» свое освобождение воровством в кафе

В Днепре мужчина, неделю назад вышедший из тюрьмы, снова попал под стражу из-за кражи.

Сегодня 18:03
1
просмотров
В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой
В Подгородном неизвестные «напали» на Lanos: побили окна и облили кислотой

Мы обратились за комментарием в полицию.

Сегодня 17:53
5
просмотров
Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно
Какие прививки необходимо делать взрослым: перечень и где в Днепре вакцинируют бесплатно

Многие взрослые знают все о календаре прививок для детей, но мало кто из них задумывается, что и взрослым также нужно регулярно делать повторные прививки. Не стоит думать, что вакцинироваться от различных недугов необходимо только в детстве, а во взрослом возрасте…

Сегодня 17:19
2
просмотров
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер
В Украине изменили порядок бронирования работников одной из сфер

Теперь предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут бронировать работников без ограничений по количеству и независимо от воинского звания.

Сегодня 16:40
6
просмотров
Комик, которого ударил зритель во время стендап-шоу в Днепре, рассказал детали инцидента
Комик, которого ударил зритель во время стендап-шоу в Днепре, рассказал детали инцидента

Комик отреагировал на инцидент в Днепре, где его на стендап-шоу ударил зритель.

Сегодня 15:52
1
просмотров
В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки
В Днепре бабушка оказалась в ловушке в горящей квартире 9-этажки

Сегодня, 16 января, в Днепре на улице Калиновой горела квартира на шестом этаже девятиэтажного жилого дома.

Сегодня 15:51
6
просмотров
Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)
Как выглядит дом за 579 тыс грн на продажу в Днепре: куча хлама и колодец во дворе (ФОТО)

Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города. Частные дома хороши тем, что в них нет соседей за стенкой, можно самостоятельно регулировать уровень отопления в холодное время года. Вместе с тем, к таким домам часто «прилагается» двор на…

Сегодня 15:41
5
просмотров
Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления
Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды и отопления

Водоснабжение и подачу тепла возобновят сразу после завершения работ.

Сегодня 14:54
10
просмотров
В части Павлограда исчез свет: в чем дело
В части Павлограда исчез свет: в чем дело

В Павлограде на Днепропетровщине кое-где исчез свет.

Сегодня 14:52
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх