Безхатченки з Дніпра на час війни поїдуть до Норвегії

Люди, які опинилися без даху над головою, зможуть поїхати до Норвегії, де перечекають війну.

Про це повідомили в Дніпровському міському центрі соціальної допомоги.

Шестеро людей, які втратили житло та звернулися до центру, тепер зможуть поїхати до Норвегії. Як пояснили соцпрацівники, це вдасться втілити в життя завдяки міжнародному проєкту. Разом з ГО “СХІД SOS” вдалося домовитися про прихисток для підопічних, які мають інвалідність та опинилися на вулиці.

У Норвегії вони отримуватимуть необхідні виплати і житимуть у шелтері під опікою тамтешньої громади до закінчення в Україні воєнного стану.

Пан Ігор один з тих, кого очікує подорож до Норвегії. Чоловік став безхатченком у 2015 році. Квартира була оформлена на колишню дружину, яка після розлучення продала помешкання та переїхала до Росії. Через це Ігор опинився на вулиці. Відтоді поневірявся, допоки торік не дізнався про відділення для бездомних міського центру соціальної допомоги.

Умови у відділенні добрі, мені тут подобається. Мені допомогли відновити документи. Це паспорт громадянина, ідентифікаційний код та посвідчення учасника бойових дій в Афганістані. Також допомогли зробити закордонний паспорт. А щодо поїздки в Норвегію – мені запропонували і я погодився. У мене тут нікого немає, подумав, чому б не спробувати, – розповів Ігор.

Усім шістьом підопічним виготовили закордонні паспорти для поїздки за кордон.

За рік до відділення з надання послуг безхатнім особам звернулося 1011 людей. Як розповів директор центру пан Максим, люди отримали допомогу з відновлення документів та працевлаштування. Тих, хто за віком чи станом здоров’я вже не може трудитися, оформили до геріатричного пансіонату.

Станом на 1 січня на обліку перебуває 52 бездомні особи.

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