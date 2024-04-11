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  • Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в Румынию

Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в Румынию

Сегодня 17:23
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А когда заблудился – позвонил пограничникам, чтобы те его спасли.

Новости Днепра про Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в Румынию

Житель Днепропетровщины попал в беду, когда пытался горами добраться до Румынии.

Как сообщили в Госпогранслужбе, 23-летний мужчина позвонил в службу «Доверие» и попросил его спасти. Оказалось, что молодой человек уже три дня бродит по горам, потому что потерялся, когда хотел перейти пешком в Румынию.

Мужчина сообщил, что находится в горах на территории Черновицкой области и нуждается в помощи. Своим спасателям рассказал, что планировал незаконно пересечь границу с Румынией, сейчас чувствует слабость и из-за упадка сил не может передвигаться.

С собой молодой человек взял немного пищи и воды, но запасы закончились.

Во время разговора оператору удалось установить ориентировочное местонахождение мужчины и вызвать на помощь поисковую группу отдела пограничной службы. Через час правоохранители отыскали путешественника с помощью БпЛА, а после помогли добраться до подразделения и вызвали скорую помощь.

Обессиленного мужчину напоили чаем, а после медицинского осмотра накормили и предоставили возможность отдохнуть. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако такие путешествия не всегда заканчивается «хэппи эндом».

Это уже не первый случай, когда пограничники Черновицкого отряда спасают заблудших нарушителей. Недавно на участке отдела «Шибены» охранники границы спасли 42-летнего харьковчанина, который бродил в горах 6 суток.

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Новости Днепра про Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в РумыниюУкраїнська Новости Днепра про Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в РумыниюРусский

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