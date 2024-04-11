Без пищи и воды: житель Днепра три дня бродил по горам, потому что потерялся по дороге в Румынию

Житель Днепропетровщины попал в беду, когда пытался горами добраться до Румынии.
Как сообщили в Госпогранслужбе, 23-летний мужчина позвонил в службу «Доверие» и попросил его спасти. Оказалось, что молодой человек уже три дня бродит по горам, потому что потерялся, когда хотел перейти пешком в Румынию.
Мужчина сообщил, что находится в горах на территории Черновицкой области и нуждается в помощи. Своим спасателям рассказал, что планировал незаконно пересечь границу с Румынией, сейчас чувствует слабость и из-за упадка сил не может передвигаться.
С собой молодой человек взял немного пищи и воды, но запасы закончились.
Во время разговора оператору удалось установить ориентировочное местонахождение мужчины и вызвать на помощь поисковую группу отдела пограничной службы. Через час правоохранители отыскали путешественника с помощью БпЛА, а после помогли добраться до подразделения и вызвали скорую помощь.
Обессиленного мужчину напоили чаем, а после медицинского осмотра накормили и предоставили возможность отдохнуть. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, однако такие путешествия не всегда заканчивается «хэппи эндом».
Это уже не первый случай, когда пограничники Черновицкого отряда спасают заблудших нарушителей. Недавно на участке отдела «Шибены» охранники границы спасли 42-летнего харьковчанина, который бродил в горах 6 суток.
Читайте также:
Автор:
В Днепре снова обнаружили мотоцикл, который ищет Интерпол.
В апреле в Украине проводится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.…
В Днепре разгорелся скандал с учительницей.
В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах.…
В Днепре снова обнаружили мотоцикл, который ищет Интерпол.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва в многоэтажке Кривого Рога.
Мальчика пытались спасти в больнице Днепра.
В апреле в Украине проводится перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Для того, чтобы выплаты пересчитали, пенсионеру необходимо иметь минимум 2 года трудового стажа после того, как они вышли на заслуженный отдых.
В Днепре разгорелся скандал с учительницей.
В Днепре готовят к новому сезону экскурсионный трамвай.
В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.
Легендарный самодельный автомобиль-амфибию реконструируют в Днепре.
До окончания ремонта рельсов на проспекте Богдана Хмельницкого трамваи продолжат работать по измененным маршрутам!
В Днепре спасают собачку, над которой поиздевались, а затем выбросили под машины.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!