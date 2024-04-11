Без їжі та води: житель Дніпра три дні блукав горами, бо загубився по дорозі до Румунії

А коли заблудився - зателефонував прикордонникам, аби ті його врятували.

Житель Дніпропетровщини втрапив у халепу, коли намагався горами дістатися до Румунії.

Як повідомили в Держприкордонній службі, 23-річний чоловік зателефонував до служби “Довіра” та попросив його врятувати. Виявилося, що молодик вже три дні блукає горами, бо загубився, коли хотів перейти пішки до Румунії.

Чоловік повідомив, що перебуває у горах на території Чернівецької області та потребує допомоги. Своїм рятівникам розповів, що планував незаконно перетнути кордон з Румунією, зараз відчуває слабкість і через знесилення не може пересуватись.

З собою молодик взяв трохи їжі та води, але запаси закінчилися.

Під час розмови оператору вдалося встановити орієнтовне місце знаходження чоловіка та викликати на допомогу пошукову групу відділу прикордонної служби. За годину правоохоронці відшукали мандрівника за допомогою БпЛА, допомогли дістатися до підрозділу та викликали швидку допомогу.

Знесиленого чоловіка напоїли чаєм, а після медичного огляду нагодували та надали можливість відпочити. Наразі його життю та здоров’ю нічого не загрожує, однак такі подорожі не завжди закінчується “хепі ендом”.

Це вже не перший випадок, коли прикордонники Чернівецького загону рятують заблукалих порушників. Нещодавно на ділянці відділу “Шибени” охоронці кордону врятували 42-річного харків’янина, який блукав у горах 6 діб.

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