Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги

В результате вчерашнего теракта в Днепре погибли две волонтеры.

По состоянию на 16 часов есть информация о 25 погибших в результате вчерашнего террора россиян. Стали известны имена первых погибших. Как рассказали в Координационном штабе волонтеров Днепра, 14 января погибли Ирина Соломатенко и Ольга Усова. Женщины были подругами.

Известно, что Ольга была стоматологом, которая волонтерила и бесплатно лечила военных. Как рассказал ее друг Андрей Биляк, у женщины остался маленький сын.

Ирина – подруга Ольги. Она тоже погибла при обстреле. У нее остался муж и маленький ребенок.

Оля очень добрая женщина, умная, искренняя, так много помогавшая ВСУ и всем, кому только могла… И погибла от рашистской ракеты… Оля оставила после себя светлую память, а россия — это навсегда Мордор, который будет стерт. с лица земли», — рассказал в Facebook близкий друг Андрей Биляк.

Узнать, как помочь семьям погибших можно тут.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: