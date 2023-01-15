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  • Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги

Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги

Сегодня 16:50
просмотров

В результате вчерашнего теракта в Днепре погибли две волонтеры.

Новости Днепра про Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги

По состоянию на 16 часов есть информация о 25 погибших в результате вчерашнего террора россиян. Стали известны имена первых погибших. Как рассказали в Координационном штабе волонтеров Днепра, 14 января погибли Ирина Соломатенко и Ольга Усова. Женщины были подругами.

Известно, что Ольга была стоматологом, которая волонтерила и бесплатно лечила военных. Как рассказал ее друг Андрей Биляк, у женщины остался маленький сын.

Ирина – подруга Ольги. Она тоже погибла при обстреле. У нее остался муж и маленький ребенок.

Оля очень добрая женщина, умная, искренняя, так много помогавшая ВСУ и всем, кому только могла… И погибла от рашистской ракеты… Оля оставила после себя светлую память, а россия — это навсегда Мордор, который будет стерт. с лица земли», — рассказал в Facebook близкий друг Андрей Биляк.

Новости Днепра про Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подруги

Узнать, как помочь семьям погибших можно тут.

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Новости Днепра про Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подругиУкраїнська Новости Днепра про Без мам остались маленькие дети: из-за ракетного удара в Днепре погибли две подругиРусский

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