Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подруги

Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подруги

Сьогодні 16:50
просмотров

Внаслідок вчорашнього теракту в Дніпрі загинули дві волонтерки.

Новости Днепра про Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подруги

Станом на 16 годину є інформація про 25 загиблих внаслідок вчорашнього терору росіян. Стали відомі імена перших загиблих. Як розповіли в Координаційному штабі волонтерів Дніпра, 14 січня загинули Ірина Соломатенко та Ольга Усова. Жінки були подругами.

Відомо, що Ольга була стоматологинею, яка волонтерила та безкоштовно лікувала військових. Як розповів її друг Андрій Біляк, у жінки залишилився маленький син.

Ірина – подруга Ольги. Вона теж загинула під час обстрілу. У неї залишився чоловік та маленька дитина.

 

Оля дуже добра жінка, розумна, щира, яка так багато допомагала ЗСУ і всім, кому тільки могла… І загинула від рашистської ракети… Оля залишила по собі світлу пам’ять, а росія — це назавжди Мордор, який буде стертий з лиця землі “, – розповів у Facebook близький друг Андрій Біляк.

 

Новости Днепра про Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подруги

Дізнатися, як допомогти родинам загиблих можна тут.

Читайте також:

Новости Днепра про Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подругиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:14
    Біля церкви на Перемозі діти разом з дорослими катаються на ледь замерзлому озері (ФОТО)

    Діти знову катаються на ледь замерзлому озері на Перемозі.

    “Поки воюю під Бахмутом, маму ледь не вбило ракетою”: захисник із Дніпра про вчорашню трагедію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:32
    “Поки воюю під Бахмутом, маму ледь не вбило ракетою”: захисник із Дніпра про вчорашню трагедію

    Захисник із Дніпра, який зараз воює на Донбасі, за 4…

    Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:01
    Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)

    Уже майже добу рятувальники разом з комунальниками розбирають завали.

    З-під завалів в Дніпрі дістали живою мешканку зруйнованого будинку, – ОП
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:32
    З-під завалів в Дніпрі дістали живою мешканку зруйнованого будинку, – ОП

    З-під завалів будинку врятували жінку.

    Наверх