Без мам залишилися маленькі діти: через ракетний удар в Дніпрі загинули дві подруги

Внаслідок вчорашнього теракту в Дніпрі загинули дві волонтерки.

Станом на 16 годину є інформація про 25 загиблих внаслідок вчорашнього терору росіян. Стали відомі імена перших загиблих. Як розповіли в Координаційному штабі волонтерів Дніпра, 14 січня загинули Ірина Соломатенко та Ольга Усова. Жінки були подругами.

Відомо, що Ольга була стоматологинею, яка волонтерила та безкоштовно лікувала військових. Як розповів її друг Андрій Біляк, у жінки залишилився маленький син.

Ірина – подруга Ольги. Вона теж загинула під час обстрілу. У неї залишився чоловік та маленька дитина.

Оля дуже добра жінка, розумна, щира, яка так багато допомагала ЗСУ і всім, кому тільки могла… І загинула від рашистської ракети… Оля залишила по собі світлу пам’ять, а росія — це назавжди Мордор, який буде стертий з лиця землі “, – розповів у Facebook близький друг Андрій Біляк.

Дізнатися, як допомогти родинам загиблих можна тут.

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