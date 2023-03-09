Без батька залишились діти: на Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщині

Вечная память и слава Герою!

2 марта в бою в Донецкой области погиб солдат родом из Каменского Ноздря Александр Евгеньевич, передает горсовет.

Александр Ноздря родился 13 июня 1992 года в Днепродзержинске (ныне Каменское). В 2014 году окончил ДГТУ. В течение 2016-2017 годов проходил срочную военную службу. Работал в компании «ТЕХНОНИКОЛЬ».

7 октября был призван по мобилизации в ряды ВСУ.

У него остались жена, дочь, сын и мать.

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