Без батька залишились діти: на Донеччині загинув військовий з Дніпропетровщині

Вічна пам’ять і слава Герою!

В бою на Донеччині загинув солдат родом з Кам’янського Ноздря Олександр Євгенійович, передає міськрада.

Олександр Ноздря народився 13 червня 1992 року в Дніпродзержинську (нині Кам’янське). У 2014 році закінчив ДДТУ. Упродовж 2016-2017 років проходив строкову військову службу. Працював у компанії «ТЕХНОНІКОЛЬ».

7 жовтня був призваний по мобілізації до лав ЗСУ.

У нього залишилися дружина, донька, син та мати.

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