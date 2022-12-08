Бесплатные продуктовые наборы для пенсионеров и переселенцев: как получить помощь в Днепре

Помощь предоставляется во всех регионах Украины. При себе нужно иметь внутренний паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение. ВПЛ должны предъявить документ, подтверждающий этот статус.
Переселенцы, которые из-за боевых действий покинули свои дома, могут получить в месяц по 2000 грн на взрослого и по 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. ВПЛ, пенсионерам и лицам, которые пребывают на учете в териториальных центрах социального обслуживания выдают бесплатные продуктовые наборы в областных военных администрациях.
В Днепропетровской области необходимо обратиться по номеру телефона: 0 (800) 50-56-00.
В других областях:
Переселенцы смогут получить информацию о том, когда будут выдавать продуктовые наборы. Людям также объяснят, какие есть критерии для получения помощи. Контакты, который начинаются на 0 800 – бесплатные, а звонки на мобильные номера оплачиваются согласно действующим тарифам.
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