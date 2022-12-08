Бесплатные продуктовые наборы для пенсионеров и переселенцев: как получить помощь в Днепре

Пенсионеры и переселенцы могут получить бесплатные продуктовые наборы.

Помощь предоставляется во всех регионах Украины. При себе нужно иметь внутренний паспорт, идентификационный код и пенсионное удостоверение. ВПЛ должны предъявить документ, подтверждающий этот статус.

Переселенцы, которые из-за боевых действий покинули свои дома, могут получить в месяц по 2000 грн на взрослого и по 3000 грн на ребенка или человека с инвалидностью. ВПЛ, пенсионерам и лицам, которые пребывают на учете в териториальных центрах социального обслуживания выдают бесплатные продуктовые наборы в областных военных администрациях.

В Днепропетровской области необходимо обратиться по номеру телефона: 0 (800) 50-56-00.

В других областях:

Киев: 15-51;

Киевская область: (044) 363-07-34;

Винницкая область: 15-26;

Донецкая область: 0 (800) 40-89-11;

Днепропетровская область: 0 (800) 50-56-00;

Запорожская область: 0 (800) 50-35-08;

Житомирская область: (067) 499-29-16, (067) 399-62-72;

Луганская область: 0 (800) 33-24-75;

Кировоградская область: 0 (800) 50-02-38;

Одесская область: 0 (800) 33-31-25;

Николаевская область: (066) 336-40-32, (068) 015-48-12, (093) 536-45-83, (0512) 37-24-48; (095) 657-12-76.

Сумская область: (05427) 7-96-77;

Полтавская область: 0 (800) 50-22-30;

Черкасская область: (0472) 36-11-13;

Херсонская область: 0 (800) 33-09-51.

Переселенцы смогут получить информацию о том, когда будут выдавать продуктовые наборы. Людям также объяснят, какие есть критерии для получения помощи. Контакты, который начинаются на 0 800 – бесплатные, а звонки на мобильные номера оплачиваются согласно действующим тарифам.

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