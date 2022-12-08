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Безкоштовні продуктові набори для пенсіонерів та переселенців: як отримати допомогу в Дніпрі

Сьогодні 06:45
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Пенсіонери та переселенці можуть отримати безкоштовні продуктові набори.

Новости Днепра про Безкоштовні продуктові набори для пенсіонерів та переселенців: як отримати допомогу в Дніпрі

Допомога надається у всіх регіонах України. При собі потрібно мати внутрішній паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. ВПО повинні пред’явити документ, що підтверджує цей статус.

Переселенці, які через бойові дії залишили свої будинки, можуть отримати в місяць по 2000 грн на дорослого та по 3000 грн на дитину чи людину з інвалідністю. ВПО, пенсіонерам та особам, які перебувають на обліку у територіальних центрах соціального обслуговування, видають безкоштовні продуктові набори в обласних військових адміністраціях.

В Дніпропетровській області необхідно звертатися за номером телефону: 0 (800) 50-56-00.

В інших областях:

  • Київ: 15-51;
  • Київська область: (044) 363-07-34;
  • Вінницька область: 15-26;
  • Донецька область: 0 (800) 40-89-11;
  • Запорізька область: 0 (800) 50-35-08;
  • Житомирська область: (067) 499-29-16, (067) 399-62-72;
  • Луганська область: 0(800) 33-24-75;
  • Кіровоградська область: 0 (800) 50-02-38;
  • Одеська область: 0 (800) 33-31-25;
  • Миколаївська область: (066) 336-40-32, (068) 015-48-12, (093) 536-45-83, (0512) 37-24-48; (095) 657-12-76.
  • Сумська область: (05427) 7-96-77;
  • Полтавська область: 0 (800) 50-22-30;
  • Черкаська область: (0472) 36-11-13;
  • Херсонська область: 0(800) 33-09-51.

Переселенці зможуть отримати інформацію про те, коли видаватимуть продуктові набори. Людям також пояснять, які є критерії отримання допомоги. Контакти, які починаються на 0 800 – безкоштовні, а дзвінки на мобільні номери оплачуються згідно з діючими тарифами.

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Новости Днепра про Безкоштовні продуктові набори для пенсіонерів та переселенців: як отримати допомогу в ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Безкоштовні продуктові набори для пенсіонерів та переселенців: як отримати допомогу в ДніпріРусский

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