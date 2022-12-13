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Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)

Сегодня 14:26
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В Днепре выпал первый снег.

Новости Днепра про Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)

В Днепре выпал первый этой зимой снег. В конце ноября снежило в области и в окрестностях города, но в декабре снег идет впервые. К сожалению, он мокрый и не успевает задержаться на земле.

Новости Днепра про Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)

Снег похож на хлопья, поэтому создается впечатление, будто с неба сыплются белые бабочки. Пока что снеговика не получиться слепить, но настроение поднимает.

Если вы вдруг пропустили первый снег – у нас для вас есть видео.

А водители – будьте осторожны. В некоторых районах Днепра снега уже насыпало прилично.

Новости Днепра про Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)

Новости Днепра про Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)

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Новости Днепра про Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)Русский

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