Белые бабочки: в Днепре выпал первый снег этой зимой (ВИДЕО)

В Днепре выпал первый снег.

В Днепре выпал первый этой зимой снег. В конце ноября снежило в области и в окрестностях города, но в декабре снег идет впервые. К сожалению, он мокрый и не успевает задержаться на земле.

Снег похож на хлопья, поэтому создается впечатление, будто с неба сыплются белые бабочки. Пока что снеговика не получиться слепить, но настроение поднимает.

Если вы вдруг пропустили первый снег – у нас для вас есть видео.

А водители – будьте осторожны. В некоторых районах Днепра снега уже насыпало прилично.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: