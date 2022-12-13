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Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)

Сьогодні 14:26
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У Дніпрі випав перший зимовий сніг.

Новости Днепра про Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)

У Дніпрі випав перший цієї зими сніг. У кінці листопада сніжило в області та на околицях міста, але у грудні сніг йде вперше. На жаль, він мокрий та не встигає затриматися на землі.

Новости Днепра про Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)

Сніг лапатий, тому складається враження, наче з неба сиплються білі метелики. Поки що сніговика не зліпиш, але настрій підіймає.

Якщо ви раптом пропустили перший сніг – у нас для вас є відео.

А водії – будьте обережні. У деяких районах Дніпра уже сильно “вхурделило”.

Новости Днепра про Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)

Новости Днепра про Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)

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Новости Днепра про Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)Українська

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