Білі метелики: у Дніпрі випав перший сніг цієї зими (ВІДЕО)

У Дніпрі випав перший зимовий сніг.

У Дніпрі випав перший цієї зими сніг. У кінці листопада сніжило в області та на околицях міста, але у грудні сніг йде вперше. На жаль, він мокрий та не встигає затриматися на землі.

Сніг лапатий, тому складається враження, наче з неба сиплються білі метелики. Поки що сніговика не зліпиш, але настрій підіймає.

Якщо ви раптом пропустили перший сніг – у нас для вас є відео.

А водії – будьте обережні. У деяких районах Дніпра уже сильно “вхурделило”.

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