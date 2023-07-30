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  • Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог

Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог

Сегодня 13:54
просмотров

В воскресенье, 30 июля, на трассе Днепр - Кривой Рог автомобиль сбил пожилую женщину с ребенком. Пенсионерка скончалась на месте, а мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

Новости Днепра про Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр - Кривой Рог

Авария случилась примерно в 7:20.

По предварительной информации, автомобиль Honda наехал на 74-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, которые пересекали дорогу по переходу.

Бабушка от полученных травм погибла на месте, а ребенка с многочисленными травмами и без сознания госпитализировали. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

Водителя задержали, на месте работает полиция.

Новости Днепра про Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр - Кривой Рог

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Новости Днепра про Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр - Кривой РогУкраїнська Новости Днепра про Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр - Кривой РогРусский

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