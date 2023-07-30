Бабушка погибла, а за жизнь ребенка борются в больнице: появились подробности смертельного ДТП на трассе Днепр — Кривой Рог

Авария случилась примерно в 7:20.
По предварительной информации, автомобиль Honda наехал на 74-летнюю женщину и 10-летнего мальчика, которые пересекали дорогу по переходу.
Бабушка от полученных травм погибла на месте, а ребенка с многочисленными травмами и без сознания госпитализировали. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.
Водителя задержали, на месте работает полиция.
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