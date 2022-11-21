На Дніпропетровщині молодик пив, знущався з бабусі та погрожував сусідам труною

Чоловіка затримали правоохоронці за порушення громадського порядку. До суду направили матеріали щодо всіх порушень фігуранта. У судовому засіданні чоловік не брав участі. Суд визнав його винним у дрібному хуліганстві та домашньому насильстві. Його засудили до виплати штрафу.

Правоохоронці встановили, що 18 серпня чоловік у п’яному вигляді ображав бабусю та погрожував її вбити. Ситуація повторилася 20 серпня. 21 вересня чоловік виявив особливу винахідливість. Він матюкався на сусідів і поставив під ворота сусідського будинку труну.

У селищі Васильківка Дніпропетровської області безробітний місцевий житель регулярно пив і в нетверезому стані знущався з своєї бабусі.

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