На Днепропетровщине мужчина пил, издевался над бабушкой и угрожал соседям гробом

В поселке Васильковка Днепропетровской области безработный местный житель регулярно пил и в нетрезвом виде издевался над своей бабушкой.

Правоохранители установили, что 18 августа мужчина в пьяном виде оскорблял бабушку и угрожал ее убить. Ситуация повторилась 20 августа. 21 сентября мужчина проявил особую изобретательность. Он матерился на соседей и поставил под ворота соседского дома гроб.

Мужчину задержали правоохранители за нарушение общественного порядка. В суд направили материалы по всем нарушениям фигуранта. В судебном заседании мужчина не участвовал. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве и домашнем насилии. Его приговорили к выплате штрафа.

Источники: Дніпро Оперативний

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