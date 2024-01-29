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Як дізнатися, які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки» у Дніпрі: інструкція 2024

Сьогодні 15:03
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В рамках програми «Доступні ліки» мешканці Дніпра можуть отримати низку препаратів безкоштовно або з невеликою доплатою. Для цього необхідно мати при собі електронний рецепт від лікаря – сімейного чи вузькопрофільного фахівця.

Новости Днепра про Як дізнатися, які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки» у Дніпрі: інструкція 2024

Журналісти dnepr.info дізналися, які саме ліки можна отримати безкоштовно і від яких хвороб.

На які хвороби поширюється програма «Доступні ліки»

Вже кілька років в Україні діє програма «Доступні ліки». До програми входять ліки від серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету II типу, розлади психіки та поведінки, епілепсії, хвороби Паркінсона, хронічного обструктивного захворювання легень, а також ліки для профілактики інфарктів та інсультів.

Алгоритм отримання безкоштовного препарату

У рамках програми «Доступні ліки» пацієнт може отримати ліки безкоштовно або з невеликою доплатою – все залежить від наявності медикаментів в аптеці та вибору самого покупця. Для отримання ліків необхідно мати при собі е-рецепт – його видає сімейний лікар або фахівець, у якого спостерігається пацієнт із хронічними захворюваннями. Після отримання рецепту йому необхідно піти в аптеку, яка працює з НСЗУ за програмою «Доступні ліки» – дізнатися адресу аптеки можна за номером 16-77. Також кожна аптека має на дверях наклейку із написом «Доступні ліки».

Де можна дізнатися про безкоштовні препарати

У рецепті від лікаря вказується лише діюча речовина. Назви препарату там немає. Тому провізор може запропонувати пацієнту на вибір кілька ліків в тій самій діючій речовині. Частина може бути безкоштовна для пацієнта, частину можна купити з невеликою доплатою – тут усе залежить від покупця та його переваг. Хоче він імпортний препарат чи українського виробництва. Дізнатися, на які діючі речовини та препарати поширюється дія програми «Доступні ліки» можна тут.

 

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Новости Днепра про Як дізнатися, які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки» у Дніпрі: інструкція 2024Українська Новости Днепра про Як дізнатися, які препарати можна отримати за програмою «Доступні ліки» у Дніпрі: інструкція 2024Русский

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