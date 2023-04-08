Авточернетка

На месте работают спасатели, полицейские и медики. Пассажира и водителя маршрутки с многочисленными травмами госпитализировали на «скорой» в больницу.
ДТП произошло примерно в 14:40. В сети распространили видео момента аварии.
«Информатор» также обнародовал снимки с места событий. Сообщается, что водитель микроавтобуса забирал людей с остановки. В это время водитель фуры поворачивал в направлении Днепра. Его пошатнуло, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок и столкнулось с маршруткой.
Сейчас пробки на дороге нет. Правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства инцидента.
Читайте также:
Автор:
В Днепре после реконструкции открыли для пешеходов бульвар Кучеревского. Однако,…
В Никополе обсудили переименование ряда улиц, переулков и других объектов…
Сегодня, 8 апреля, часть Днепра осталась без воды. Коммунальщики обещают…
Сегодня, 8 апреля, утром в Севастопольском парке в Днепре на…
В Днепре после реконструкции открыли для пешеходов бульвар Кучеревского. Однако, как выяснилось, нашлись днепряне, которых эта новость нисколько не порадовала. В частности, они начали интересоваться, почему не восстанавливают другие парки города.
В Никополе обсудили переименование ряда улиц, переулков и других объектов топонимики с целью их дерусификации.
Сегодня, 8 апреля, часть Днепра осталась без воды. Коммунальщики обещают восстановить водоснабжение в течение дня.
Сегодня, 8 апреля, утром в Севастопольском парке в Днепре на могильной плите Александра Поля нашли кости.
В пятницу, 7 апреля, в одну из больниц Днепра доставили 14-летнего мальчика из Каменского в тяжелом состоянии. Его с большим количеством травм госпитализировали в реанимацию.
В Днепре почти сутки продолжались поиски 9-летнего Ивана Преображенского. Они не прекращались даже ночью. Благодаря совместным усилиям всех правоохранительных служб и волонтеров мальчика удалось найти.
В аннексированном Россией Крыму снова произошла "бавовна". В городе Феодосия около 11 часов дня прогремели два взрыва.
В пятницу, 7 апреля, в Днепре автомобиль марки Chevrolet влетел в дом №18 на улице Березинской.
Украинцам, в том числе и днепрянам, стоит подготовиться к вероятному масштабному повышению тарифов на электроэнергию. Действующие цены на свет - 1,44 грн и 1,68 грн за киловатт-час - могут повысить до 5,5 грн.
За минувшие сутки на электронный адрес СБУ поступило письмо, автор которого сообщил о запланированной им серии мощных взрывов в Днепре.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!