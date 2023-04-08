Авточернетка

В субботу, 8 апреля, в селе Новоалександровка в Днепровском районе произошла крупная авария. Там на большой скорости перевернулась фура и врезалась в маршрутку с пассажирами. Есть пострадавшие.

На месте работают спасатели, полицейские и медики. Пассажира и водителя маршрутки с многочисленными травмами госпитализировали на «скорой» в больницу.

ДТП произошло примерно в 14:40. В сети распространили видео момента аварии.

«Информатор» также обнародовал снимки с места событий. Сообщается, что водитель микроавтобуса забирал людей с остановки. В это время водитель фуры поворачивал в направлении Днепра. Его пошатнуло, в результате чего транспортное средство перевернулось на бок и столкнулось с маршруткой.

Сейчас пробки на дороге нет. Правоохранители продолжают выяснять все детали и обстоятельства инцидента.

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