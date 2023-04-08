Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Пасажира та водія маршрутки з численними травмами госпіталізували на “швидкій” до лікарні.
ДТП трапилася приблизно о 14:40. У мережі розповсюдили відео моменту аварії.
“Інформатор” також оприлюднив знімки з місця подій. Повідомляється, що водій мікроавтобуса забирав людей з зупинки. В цей час водій фури повертав в напрямку Дніпра. Його похитнуло, в результаті чого транспортний засіб перекинувсяь на бік та зіштовхнувся з маршруткою.
Наразі затору на дорозі немає. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі деталі та обставини інциденту.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі після реконструкції відкрили для пішоходів бульвар Кучеревського. Однак,…
У Нікополі обговорили перейменування ряду вулиць, провулків та інших об’єктів…
Сьогодні, 8 квітня, частина Дніпра залишилася без води. Комунальники обіцяють…
Сьогодні, 8 квітня, вранці у Севастопольському парку в Дніпрі на…