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  • Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

Сьогодні 16:10
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У суботу, 8 квітня, у селі Новоолександрівка в Дніпровському районі сталася велика аварія. Там на великій швидкості перевернулася фура та врізалася в маршрутку з пасажирами. Є постраждалі.

Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

На місці працюють рятувальники, поліцейські та медики. Пасажира та водія маршрутки з численними травмами госпіталізували на “швидкій” до лікарні.

ДТП трапилася приблизно о 14:40. У мережі розповсюдили відео моменту аварії. 

“Інформатор” також оприлюднив знімки з місця подій. Повідомляється, що водій мікроавтобуса забирав людей з зупинки. В цей час водій фури повертав в напрямку Дніпра. Його похитнуло, в результаті чого транспортний засіб перекинувсяь на бік та зіштовхнувся з маршруткою. 

Наразі затору на дорозі немає. Правоохоронці продовжують з’ясовувати всі деталі та обставини інциденту. 

Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)

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Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)Українська Новости Днепра про Під Дніпром трапилася велика ДТП: фура перекинулася та зіштовхнулася з маршруткою (Відео і фото)Русский

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