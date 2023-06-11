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Авария с маршруткой в Днепре: пострадали 5 человек

Сегодня 13:57
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Воскресенье аварийный день.

Новости Днепра про Авария с маршруткой в Днепре: пострадали 5 человек

11 июня, около 12 часов дня, на улице Марии Лисиченко автомобиль врезался в маршрутку. Предварительно известно, что пострадали пять пассажиров, которые в момент столкновения были в салоне. Об этом сообщает Информатор.

Как сообщают очевидцы, водители Peugeot и Hyundai ехали в направлении Каравана. На повороте Peugeot врезался в Hyundai, вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

Автомобиль и транспорт сильно повреждены, а пятерых пассажиров забрали в больницу. На месте аварии работали патрульные, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.

Новости Днепра про Авария с маршруткой в Днепре: пострадали 5 человек

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Новости Днепра про Авария с маршруткой в Днепре: пострадали 5 человекУкраїнська Новости Днепра про Авария с маршруткой в Днепре: пострадали 5 человекРусский

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