Авария с маршруткой в Днепре: пострадали 5 человек

11 июня, около 12 часов дня, на улице Марии Лисиченко автомобиль врезался в маршрутку. Предварительно известно, что пострадали пять пассажиров, которые в момент столкновения были в салоне. Об этом сообщает Информатор.
Как сообщают очевидцы, водители Peugeot и Hyundai ехали в направлении Каравана. На повороте Peugeot врезался в Hyundai, вылетел на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.
Автомобиль и транспорт сильно повреждены, а пятерых пассажиров забрали в больницу. На месте аварии работали патрульные, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.
Читайте также:
Автор:
Один из жителей взорвал гранату.
В Днепре 3-летний малыш чуть не задохнулся из-за игрушки.
На Днепр сунет гроза.
Днепровские хирурги спасли воина, у которого в сердце застряли обломки…
Один из жителей взорвал гранату.
Наводнение и разрушенная ГЭС повлияют на урожаи Херсонской области.
Выкручиваются как могут.
Он обманывал людей из разных регионов Украины.
Поселок Благодатный в Донецкой области перешел под контроль ВСУ.
В Днепре 3-летний малыш чуть не задохнулся из-за игрушки.
На Днепр сунет гроза.
Побережье Черного моря преснеет.
Днепровские хирурги спасли воина, у которого в сердце застряли обломки снарядов.
В Днепре на Березинке авто облили хлоркой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!