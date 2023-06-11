Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Аварія з маршруткою в Дніпрі: постраждало 5 людей

Сьогодні 13:57
просмотров

Побережье Черного моря преснеет.

Новости Днепра про Аварія з маршруткою в Дніпрі: постраждало 5 людей

11 червня, близько 12 години дня, на вулиці Марії Лисиченко автівка врізалася в маршрутку. Попередньо відомо, що постраждало п’ятеро пасажирів, які в момент зіткнення були в салоні. Про це повідомляє Інформатор. 

Як повідомляють очевидці, водії Peugeot та Hyundai їхали у напрямку до Каравану. На повороті Peugeot врізався в Hyundaі, вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.

Автівка та транспорт сильно пошкоджені, а п’ятьох пасажирів забрали до лікарні. На місці аварії працювали патрульні, які розбиратимуться в обставинах ДТП. 

Новости Днепра про Аварія з маршруткою в Дніпрі: постраждало 5 людей

Читайте також:

Новости Днепра про Аварія з маршруткою в Дніпрі: постраждало 5 людейУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Була вся синя: у Дніпрі 3-річна дитина опинилася на межі смерті через іграшку
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:46
    Була вся синя: у Дніпрі 3-річна дитина опинилася на межі смерті через іграшку

    У Дніпрі 3-річний малюк ледь не задихнувся через іграшку.

    Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погода
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:22
    Жовтий рівень небезпеки: у Дніпрі різко зіпсується погода

    На Дніпро суне гроза.

    У Дніпрі на Березинці жінка облила припарковане авто відбілювачем: водійка отримала опіки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:08
    У Дніпрі на Березинці жінка облила припарковане авто відбілювачем: водійка отримала опіки

    У Дніпрі на Березинці авто облили хлоркою.

    Рівень води в Каховському водосховищі поблизу Нікополя впав на 7 метрів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:20
    Рівень води в Каховському водосховищі поблизу Нікополя впав на 7 метрів

    Каховське водосховище стрімко міліє.

    Наверх