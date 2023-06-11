Аварія з маршруткою в Дніпрі: постраждало 5 людей

11 червня, близько 12 години дня, на вулиці Марії Лисиченко автівка врізалася в маршрутку. Попередньо відомо, що постраждало п’ятеро пасажирів, які в момент зіткнення були в салоні. Про це повідомляє Інформатор.
Як повідомляють очевидці, водії Peugeot та Hyundai їхали у напрямку до Каравану. На повороті Peugeot врізався в Hyundaі, вилетів на зустрічну смугу та зіткнувся з маршруткою.
Автівка та транспорт сильно пошкоджені, а п’ятьох пасажирів забрали до лікарні. На місці аварії працювали патрульні, які розбиратимуться в обставинах ДТП.
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