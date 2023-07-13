Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.
«В результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21», — рассказал он.
По данным главы региона, среди раненых 8 детей.
«Из них в медучреждениях находятся 6 взрослых и 7 детей», — добавил Малашко.
Кроме того, по данным МВД Украины, под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей.
«Пока угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.
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