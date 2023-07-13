Атака рф на Запорожье: количество пострадавших возросло

Количество пострадавших из-за вчерашней атаки на Запорожье возросло до 21 человека. Среди них - 8 детей.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

«В результате падения взрывоопасного объекта в областном центре количество пострадавших увеличилось до 21», — рассказал он.

По данным главы региона, среди раненых 8 детей.

«Из них в медучреждениях находятся 6 взрослых и 7 детей», — добавил Малашко.

Кроме того, по данным МВД Украины, под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей.

«Пока угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

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