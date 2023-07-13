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На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

Сегодня 07:15
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12 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилищном секторе на улице Суворова села Мусеевка Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района.

Новости Днепра про На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на территории частного домовладения горят два здания, а также крыша жилого дома.
 
Погибших и травмированных нет.
 
Огнем уничтожена летняя кухня, хозяйственная постройка, повреждена крыша жилого дома на общей площади 63 кв.м.
 
К тушению возгорания привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Новости Днепра про На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

Новости Днепра про На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

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