На Днепропетровщине огонь уничтожил летнюю кухню (ФОТО)

К тушению возгорания привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Погибших и травмированных нет.

Прибывшие по указанному адресу спасатели установили, что на территории частного домовладения горят два здания, а также крыша жилого дома.

12 июля в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном жилищном секторе на улице Суворова села Мусеевка Лозоватской сельской территориальной громады Криворожского района.

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