Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.
“Внаслідок падіння вибухонебезпечного об’єкту в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21”, – розповів він.
За даними очільника регіону, серед поранених 8 дітей.
“З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей”, – додав Малашко.
Крім цього, за даними МВС України, під наглядом лікарів знаходяться 15 дорослих та 7 дітей.
“Наразі загрози їх життю немає. Інші постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні”, – йдеться в повідомленні.
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