Атака рф на Запоріжжя: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих через вчорашню атаку на Запоріжжі зросла до 21 людини. Серед них – 8 дітей.

Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

“Внаслідок падіння вибухонебезпечного об’єкту в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21”, – розповів він.

За даними очільника регіону, серед поранених 8 дітей.

“З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей”, – додав Малашко.

Крім цього, за даними МВС України, під наглядом лікарів знаходяться 15 дорослих та 7 дітей.

“Наразі загрози їх життю немає. Інші постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні”, – йдеться в повідомленні.

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