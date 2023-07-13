Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА

Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 16 артиллерийских средств оккупантов.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных БпЛА.

В общем, враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорное, Веселого и Раздолевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Серебрянский лес, Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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