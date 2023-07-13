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Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА

Сегодня 08:30
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Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. ВСУ уничтожили 16 артиллерийских средств оккупантов.

Новости Днепра про Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА

Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА типа Shahed по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства типа Shahed. Всего было задействовано 15 дронов-камикадзе. В результате успешной боевой работы Сил обороны Украины уничтожены 11 ударных БпЛА.

В общем, враг нанес более 60 авиационных ударов и совершил 64 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети, разрушения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности Гута-Студенецкая Черниговской области; Винторовка, Мануховка Сумской области и Возрожденское, Избицкое, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Нанес авиационные удары возле Белогоровки Луганской области и Спорное, Веселого и Раздолевки Донецкой области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в частности Невское, Серебрянский лес, Белогоровка Луганской области и Спорное, Берестово, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационных ударов в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. Враг нанес авиационный удар возле Пантелеймоновки Донецкой области.

В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Керамик, Бердичи, Авдеевка, Яснобродовка и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Марьинка, Георгиевка, Максимилиановка, Победа, Елизаветовка и Екатериновка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационных ударов возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровно Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Егоровка и Орехов Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дорожное, Тягинка, Ромашково, Софиевка, Станислав Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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