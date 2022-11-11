Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работниками

По его словам, в ту ночь работали два брата — Андрей и Денис. После взрыва пострадавших увезли в больницу. У Андрея было критическое состояние, его сразу забрали в операционную. Взрывом ему оторвало правое бедро, мужчина чуть не истек кровью.
У его брата Дениса ранения не так страшны, потерпевший лечиться в отделении травматологии.
Мама пришла в реанимацию, увидела своего сына на аппаратах без ноги, обнимала, млела, теряла сознание. Для нее жизнь сына гораздо важнее своей, — отметил Рыженко.
Еще два раненых работника находятся в реанимации, их состояние стабилизировалось и они идут на поправку.
Читайте также:
Автор:
Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить…
Доставал из воды около пяти минут.
В Новомосковске спасли двух юношей, которые хотели умереть из-за безответной…
В Днепре ушел из жизни экс-декан геолого-географического факультета ДНУ.
Аварийные и плановые отключения электричества в Днепре тяжелее всего переносить тем, кто живет в домах с электрической плитой. На улице холодно и теплая еда сейчас еще один способ согреться, но, когда нет света о чашке горячего чая или тарелке теплой…
Доставал из воды около пяти минут.
В Новомосковске спасли двух юношей, которые хотели умереть из-за безответной любви.
Вчера, 10 ноября, на линию "102" позвонила 12-летняя жительница одного из домов на Донецком шоссе и сообщила, что ее избил отчим.
В Днепре ушел из жизни экс-декан геолого-географического факультета ДНУ.
Сегодня в Днепре объявили о стабилизационных отключениях света. Начнутся они во второй половине дня, когда уже на улице начнет темнеть. Многие горожане, чтобы не сидеть в темной комнате используют не только автономные лампы, но и свечи
Сегодня, 11 ноября, в Днепре сломался автобус №146 – из него пошел дым.
Сегодня, 11 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.
Антоновский мост в Херсонской области частично разрушен, нет нескольких пролетов.
ВСУ окончательно закрепились в 12 населенных пунктах на Криворожском направлении.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!