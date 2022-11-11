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  • Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работниками

Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работниками

Сегодня 11:42
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В Днепре спасают четырех работников Новой почты, которые были на работе в ночь, когда склад логистической компании атаковали дронами.

Новости Днепра про Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работниками

Ночью 9 ноября склад Новой почты атаковали дронами. Ранения получили четверо работников. Гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко рассказал, что сейчас с пострадавшими работниками.
 

По его словам, в ту ночь работали два брата — Андрей и Денис. После взрыва пострадавших увезли в больницу. У Андрея было критическое состояние, его сразу забрали в операционную. Взрывом ему оторвало правое бедро, мужчина чуть не истек кровью.

У его брата Дениса ранения не так страшны, потерпевший лечиться в отделении травматологии.

Мама пришла в реанимацию, увидела своего сына на аппаратах без ноги, обнимала, млела, теряла сознание. Для нее жизнь сына гораздо важнее своей, — отметил Рыженко.

Еще два раненых работника находятся в реанимации, их состояние стабилизировалось и они идут на поправку.

Новости Днепра про Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работниками

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Новости Днепра про Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работникамиУкраїнська Новости Днепра про Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работникамиРусский

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