Атака дронами на склад Новой почты в Днепре: что сейчас с пострадавшими работниками

В Днепре спасают четырех работников Новой почты, которые были на работе в ночь, когда склад логистической компании атаковали дронами.

По его словам, в ту ночь работали два брата — Андрей и Денис. После взрыва пострадавших увезли в больницу. У Андрея было критическое состояние, его сразу забрали в операционную. Взрывом ему оторвало правое бедро, мужчина чуть не истек кровью.

У его брата Дениса ранения не так страшны, потерпевший лечиться в отделении травматологии.

Мама пришла в реанимацию, увидела своего сына на аппаратах без ноги, обнимала, млела, теряла сознание. Для нее жизнь сына гораздо важнее своей, — отметил Рыженко.

Еще два раненых работника находятся в реанимации, их состояние стабилизировалось и они идут на поправку.