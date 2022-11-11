Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше

В Днепре 14 и 15 ноября трамваи №11 и №15 завершат свою работу раньше.
Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета.
Изменения связаны с ремонтом пути на площади Вокзальной.
Последние отправления с конечных остановок:
Маршрут №11:
Маршрут №15:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!
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