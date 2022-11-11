Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Изменения связаны с ремонтом пути на площади Вокзальной.

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета.

В Днепре 14 и 15 ноября трамваи №11 и №15 завершат свою работу раньше.

Иногда попытка обогреться может закончиться трагедией.

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