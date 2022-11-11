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  • Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше

Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше

Сегодня 10:40
просмотров

Важная информация!

Новости Днепра про Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньше

В Днепре 14 и 15 ноября трамваи №11 и №15 завершат свою работу раньше.

Об этом сообщает КП «Днепровский электротранспорт» Днепровского городского совета.

Изменения связаны с ремонтом пути на площади Вокзальной.

Последние отправления с конечных остановок:

Маршрут №11:

  • от Железнодорожного вокзала в 20:55;
  • от ДМЗ в 20:15.

Маршрут №15:

  • от Железнодорожного вокзала в 21:01;
  • от ул. Криворожской в ​​20:33.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

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Новости Днепра про Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньшеУкраїнська Новости Днепра про Будьте готовы: в понедельник и вторник в Днепре трамваи №11 и №15 завершат работу раньшеРусский

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