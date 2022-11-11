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Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушен

Сегодня 11:07
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Антоновский мост в Херсонской области частично разрушен, нет нескольких пролетов.

Новости Днепра про Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушен

Фото появились в Telegram-каналах.

Российские пропагандисты публикуют видео с разрушенного моста. Больше всего, что оккупанты взорвали переправу во время отступления.

Но официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Новости Днепра про Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушен

Новости Днепра про Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушен

Отметим, Антоновский мост был главным логистическим путем переброски техники и боеприпасов группировке войск врага на правобережье Херсона. Сейчас нет никаких доказательств того, что россияне успели перейти на левый берег.

Напомним, ранее мы писали, что враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб.

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Новости Днепра про Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушенУкраїнська Новости Днепра про Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушенРусский

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