Нет нескольких пролетов: Антоновский мост частично разрушен

Антоновский мост в Херсонской области частично разрушен, нет нескольких пролетов.

Фото появились в Telegram-каналах.

Российские пропагандисты публикуют видео с разрушенного моста. Больше всего, что оккупанты взорвали переправу во время отступления.

Но официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Отметим, Антоновский мост был главным логистическим путем переброски техники и боеприпасов группировке войск врага на правобережье Херсона. Сейчас нет никаких доказательств того, что россияне успели перейти на левый берег.

Напомним, ранее мы писали, что враг при отступлении из Херсона разрушает критическую инфраструктуру, — Генштаб.

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